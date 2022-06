Las películas de Pixar son una parada obligada en el tour cinéfilo de cada año. El estudio de animación que se ubica en la ciudad californiana de Emeryville se lo ha ganado a pulso con todo lo que nos ha hecho disfrutar en las últimas décadas. Así que, de entrada, por ello y como spin-off de Toy Story (1995), uno no debería perderse Lightyear, el segundo largometraje que dirige Angus MacLane (2022). Pero también gracias a las virtudes particulares de esta aventura de ciencia ficción.

No debe extrañarnos, de todas formas. No solo por la considerable experiencia del realizador estadounidense en la computación tridimensional a partir El juego de Geri (1997), corto de Jan Pinkava para mismo estudio galardonado con un Oscar. El cineasta se estrenó como tal en otra divertidísima historia breve: BURN-E, sobre una anécdota aledaña a la trama principal de WALL·E (2008) y, entre otras aportaciones, elaboró la satisfactoria Buscando a Dory con Andrew Stanton (2016).

Por estas dos estupendas muescas en su trayectoria, ya estábamos muy dispuestos a sentarnos a ver su Lightyear sin rechistar. Si le añadimos, por otra parte, que su personaje protagonista es el modelo para uno de los juguetes más queridos de Pixar y del filme que desató su revolución cinematográfica, y que contiene unos ingredientes muy jugosos de diversa índole, no cabe duda de que los espectadores van a pasárselo bien con ella. Y viene con gato incluido, además.

Los puntos fuertes de Pixar en ‘Lightyear’

Por supuesto, el conjunto dramático de una película verdaderamente elaborada se compone de elementos distintos que pueden definir su nivel de complejidad. A tenor de esto, al estudio de Emeryville no suelen acusarle los analistas de ofrecer productos simplones. Ni por asomo. En el ámbito audiovisual, nos ha regalado composiciones deslumbrantes, y la animación de Lightyear no se queda atrás; y el libreto, por otra parte, explota en diferente grado los puntos fuertes de Pixar.

Sentido del humor no le falta, desde luego. Los chistes jamás nos provocan vergüenza ajena, pero tampoco hay muchos que nos arranquen una carcajada. Que el coguionista sea Jason Headley, mano a mano con el propio Angus MacLane, tal vez lo explique. Porque también escribió Onward, realizada por Dan Scanlon (2020), de la que no podemos afirmar que entre sus méritos esté hacernos reír. Pero nos proporciona un rato agradable con una media sonrisa en la cara, y lo agradecemos.

En cuanto al vigor emocional con el que acostumbra a embargarnos Pixar en sus largometrajes, no nos podemos quejar ni lo más mínimo. Lightyear entraña algunos momentos muy capaces de aguarnos los ojos e, igual que en Up (2009), no espera a sus compases finales para atizarnos con ellos como sí prefieren sacudirnos entonces en Toy Story 3 (2010) o Coco (2017), la última propuesta verdaderamente potente de la respetada compañía de cine animado.

Lo mejor de la película de Angus MacLane

Sin embargo, los dos terrenos en los que el filme de Angus MacLane se luce de veras son el de los componentes y los giros narrativos y el del puro entretenimiento. Aprovecha con perspicacia y espíritu metacinematográfico el punto de partida de Toy Story, convirtiendo a Buzz Lightyear en un personaje autónomo pero, a la vez, reconocible, y dos posibilidades muy sabrosas de la teoría de la relatividad general y de la ciencia ficción más clásica y atrayente.

Hay inteligencia en cómo han abordado determinados detalles de la conducta del juguete para convertirlo en alguien “real” con la voz de Chris Evans; y, aunque un espectacular volantazo sobre el antagonista entre en conflicto con uno de los más graciosos de Toy Story 2 (1999) acerca del emperador Zurg, al que aquí le presta sus cuerdas vocales Josh Brolin, se lo perdonamos con gusto y asumimos que es cosa del mundo singular en el que viven el Woody de Tom Hanks y compañía.

El ritmo firme que le confiere Anthony Greenberg al montaje apurado, las situaciones imaginativas y cambiantes de acción y la partitura robusta de Michael Giacchino, oscarizado por la que compuso para Up, contribuyen enormemente a que Lightyear se pueda considerar un divertimento muy gratificante. Y, por todas las ideas de género que esconde, hasta la película más interesante de Pixar desde Del revés, aquella pergeñada por Pete Docter y Ronaldo del Carmen (2015) con los sentimientos de protagonistas. No es poco.