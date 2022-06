Kevin Feige en persona, ejerció su derecho al veto sobre un giro argumental en la serie de Disney+, Ms. Marvel. Eso, a pesar de que la serie es una exposición de creatividad y es el producto de La casa de las ideas, más libre en cuanto a lo argumental. Pero para el productor, artífice del éxito de la franquicia, incluso con la nueva libertad creativa que gozan los directores y guionistas, algunas cosas son demasiado. Como, por ejemplo, insinuar que hubo fisgones de última tecnología durante uno de los eventos centrales de la fase tres del Universo cinematográfico de Marvel.

Según contó la guionista Bisha K. Ali a The Wrap, la idea de cómo se difunde la información en el mundo Marvel, es complicada. En especial, como llegaron a conocerse los detalles de la llamada Batalla de la tierra. Para Ali, la premisa era más elaborada de la que mostró la serie. “En un momento, como en los primeros días antes de que ampliáramos el equipo creativo, dije: ‘Kevin, ¿y si hubiera drones y una transmisión en vivo de la batalla de ‘Endgame?’ Y él dijo, ‘Bisha, no’” explicó la escritora. Para Ali, la cuestión del impacto en comunicaciones de un hecho de semejante envergadura, debía ser realista. En especial, para una generación de jóvenes hipercomunicados a las redes sociales y plataformas.

“Dije, ¿no hubo un transmisor de Twitch para la batalla final de ‘Endgame’? ¿Estamos bromeando? Creo que perdí la cabeza en ese momento” comentó Ali. Ms. Marvel sorprendió a la audiencia, al incluir un retrato fidedigno del mundo después del blip. En especial, una reconstrucción de una cultura en que los héroes son símbolos de diversa índole. Pero para Feige, era importante mantener las cosas “creíbles”.

Con todo, Ali comenta que la cuestión de la información y las plataformas sociales en Ms. Marvel “fue algo que cambió y se movió hasta el final”. De hecho, la serie juega con una serie de elementos, hasta ahora nuevos en las producciones de Marvel. Desde podcast hasta canales de YouTube, es evidente el peso de una nueva generación a la saga. Pero según Feige, todo debe mantener un equilibrio. Incluso, la interrelación entre los héroes y su reconocimiento. “Innovamos de muchas formas. Pero cuando nos integramos en el guion, creo que fue perfecto. Fue característico”, añadió Ali.

Una bocanada de aire fresco para Marvel

Ms. Marvel, de Disney+, es una explosión de entusiasmo juvenil. También, la aproximación más directa al mundo después del blip llevada a cabo hasta ahora. Y mientras algunas de las películas Marvel mostraron el mundo después de Thanos en pequeños fragmentos de información, la serie profundiza con entusiasmo en el tema. Tanto, como para que el recorrido de Kamala Khan hacia lo superheroico sea un despliegue de recursos imaginativos por territorios nuevos.

Marvel ha permitido de forma progresiva, una libertad sin precedentes en sus proyectos. No obstante, al parecer Kevin Feige conserva siempre la última palabra en la unidad temática o qué debe mostrarse en pantalla. Meses atrás, el productor contó que las reglas del multiverso se estaban ordenando “en una pizarra”. Una alusión que pareció abarcar el arduo trabajo creativo y de coherencia argumental, para sostener una franquicia de más de 20 películas con historias propias.

Uno de los puntos más interesantes de la franquicia, ha sido la forma en que los personajes más jóvenes se han integrado a las historias. Ms. Marvel, con todo su aire juvenil y lleno de entusiasmo, es la más reciente muestra de ello. Y aunque Ali no recibió la venia de Feige para incluir una transmisión en Twitch, al menos logró una salvedad. El mismo programa cuenta como todo ocurrido en la batalla de la Tierra, fue difundido gracias al podcast de Scott Lang. Al parecer, el personaje de Paul Rudd es uno de los grandes voceros sobre lo que ocurre en el mundo de los superhéroes.

“Estoy desesperada por escuchar este podcast y desesperada por hacerlo”, agregó Ali a The Wrap. “Como, también, ¿por qué el Universo Cinematográfico de Marvel no debería expandirse a los podcasts? Quiero decir, Paul Rudd, ¿qué pasa? Hagámoslo. Lo escribiré, solo siéntate en una cabina. Será un buen momento. Me encantaría escucharlo. Y también porque, no sé, no puede ser para todos, pero para mí, los podcasts son mi espacio relajado. Como si estuviera obsesionada con los podcasts. Así que sí, Puedo imaginarme a Kamala sentada escuchándolo todo el tiempo. Me encantaría hacerlo”.

¿Habrá una live de Twitch en una próxima película de Marvel? Un mundo de posibilidades acaba de abrirse y quizás, sea otro paso de interés de la franquicia en busca de renovarse.