New Shepard, el cohete suborbital de Blue Origin, realizó el pasado 4 de junio su quinto vuelo tripulado en una misión en la que participaron un total de seis personas a bordo, y en la que se destaca el nombre de Katya Echazarreta; ingeniera eléctrica y divulgadora científica que se ha convertido en la primera mujer mexicana en haber superado la línea de Kármán y, por ende, en haber viajado al espacio gracias a la compañía fundada por Jeff Bezos y a la ayuda de Space For Humanity.

Katya Echazarreta nació en México en el año 1996 y se mudó con sus familia a California, Estados Unidos, a los 7 años de edad. A los 18 años, Echazarreta entró al City College de San Diego, donde estudió ingeniería eléctrica desde 2013 hasta 2016, y terminó sus estudios en 2019, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Durante su formación, la mexicana de ahora 26 años fue asistente de investigación en la UCLA para la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Henry Samuel, y también realizó una práctica de un año en el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), aunque más adelante llegó a trabajar a tiempo completo como ingeniera en el JPL, y más concretamente en el proyecto de la Europa Clipper y en el del Perseverance.

Tras graduarse en la UCLA y después de haber finalizado su año de prácticas en la NASA, Katya Echazarreta participó en el Proyecto PoSSUM. Ahí recibió formación para convertirse en astronauta científica suborbital. Tanto sus estudios como su experiencia trabajando en la NASA parecen haberle servido de motivación para convertirse en divulgadora científica. Y es Echazarreta comparte información relacionada con la ciencia y el espacio a través de plataformas como YouTube o TikTok. También le han servido de ayuda, por supuesto, para viajar al espacio, y para continuar estudiando. Actualmente está cursando un master en la Universidad Johns Hopkins.

Katya Echazarreta ha viajado al espacio gracias a Space For Humanity

Blue Origin

El viaje de Katya Echazarreta no habría sido posible sin Space For Humanity, una asociación que se dedica a llevar al espacio a personas que se merecen realizar ese tipo de misiones, pero que no pueden permitírselo. La mexicana, de hecho, fue la elegida entre los 7000 solicitantes. Evan Dick (quien también voló al espacio en la misión NS-19), Víctor Correa Hespanha, Jaison Robinson, Hamish Harding y Víctor Vescovo, también viajaron en la misión NS-21 de Blue Origin.

Katya Echazarreta, ya en tierra, ha compartido cómo se siente después de cumplir "una promesa que se hizo a los 7 años". "Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes... ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad", asegura Echazarreta en su perfil de Twitter. La compañía aeroespacial, además, ha compartido imágenes del momento en el que Katya y el resto de la tripulación alcanzaban la línea de Kármán.