Quienes preferimos jugar en consola de videojuegos valoramos que no tengamos que configurar la máquina para cada nuevo juego. Todo está listo para que vaya bien. En cambio, quienes apuestan por el juego en PC deben lidiar con los drivers y configuraciones de la tarjeta gráfica, los parches e instaladores de los juegos, y eso sin contar con los dichosos requisitos mínimos, una barrera que en ocasiones impide jugar a títulos importantes.

Sin embargo, es bien sabido que jugar en PC tiene muchas ventajas. Mayor maniobrabilidad en géneros como la estrategia, personalización del juego con modificaciones imposibles de instalar en Xbox o PlayStation, jugar online en servidores propios y un largo etcétera. Pero como decíamos antes, para jugar a juegos de PC, primero debemos saber si ese juego funcionará en tu PC. Y para ello necesitamos conocer los requisitos del juego y las especificaciones de tu máquina de juego.

Para lo segundo, puedes preguntarle a Windows o usar alguno de los programas que te recomendaremos. Para lo primero, puedes preguntarle a Steam, a la Tienda de Microsoft o a alguna de las páginas que te vamos a sugerir. Así sabrás si tu PC está listo para darlo todo de sí con los principales juegos de PC que quieras disfrutar.

Conocer tu PC por dentro

Si tu ordenador es de reciente adquisición, es probable que conserves la lista de componentes. Bien de la tienda donde lo hayas comprado o la que venía con el equipo en la caja. Si no es así, o ha pasado un tiempo, tendremos que refrescar nuestra memoria con ayuda de Windows o de herramientas de terceros. Así sabremos si nuestro equipo puede con los juegos de PC que le eches.

En Windows 10 u 11, para saber qué hardware trae consigo tu PC, deberás ir a la Configuración y luego ir a Acerca de o Sistema > Acerca de. Verás los principales componentes, los que te piden los juegos de PC para funcionar. Procesador, RAM, espacio disponible, etc. Pero para conocer todo el hardware al completo, mejor pregúntale a Información del Sistema. Te dará una visión global.

La manera más rápida de abrir Información del Sistema es desde el menú Ejecutar (tecla Windows + R) y escribiendo msinfo32. Se abrirá una ventana con varias pestañas. En la pestaña Resumen del Sistema verás una lista genérica. Y en las demás pestañas podrás precisar más en las especificaciones de tu ordenador.

También puedes preguntarle la Herramienta de diagnóstico de DirectX, que puedes abrir desde el menú Ejecutar (tecla Windows + R) escribiendo Dxdiag. Allí verás información sobre el sistema, la pantalla, el sonido, etc. Una buena alternativa para conocer los componentes de tu PC. Y por último, puedes acudir a aplicaciones de terceros, como CPU-Z o AIDA64.

Averiguar los requisitos mínimos de los juegos

Decíamos al principio que la mejor manera de descubrir si tu PC podrá ejecutar determinados juegos es desde la propia tienda en la que los compres. En Windows, las más populares son Steam y la propia Tienda de Microsoft o Microsoft Store en inglés. La primera te indica los requisitos mínimos y recomendados. La segunda incluso te dice si tu máquina podrá correr ese juego correctamente. Ventajas de estar integrada en Windows. Como tercera opción, la app Xbox para Windows también te facilitará las cosas. Además de ofrecerte un catálogo de juegos, te permite conocer los requisitos y si tu ordenador cumple con ellos o se queda corto.

Pero si tienes juegos de PC de otras fuentes, tal vez necesites conocer sus requisitos mínimos o recomendados de otra manera. Por suerte, en internet abundan las páginas especializadas en catalogar juegos de PC y decirte qué hardware necesitas para jugarlos.

Can You Run It: es una de las más conocidas. Cuenta con un listado de juegos con sus características y requisitos mínimos. La lista se actualiza con mucha frecuencia. Además, puedes analizar tu PC para comprobar si está al día o necesita alguna mejora. También ofrece comparativas de tarjetas gráficas y mucho más.

PCGameBenchmark: busca por juego o indica las características de tu PC para saber qué juegos de PC podrá ejecutar sin despeinarse. Su catálogo de juegos es muy completo, por lo que seguramente encuentres el que andas buscando para saber sus requisitos mínimos y recomendados. Tiene también una herramienta de análisis para evitarte buscar esa información manualmente.

Game Debate - Can You Run It?: el portal especializado en juegos de PC tiene su propia herramienta que te dice los requisitos de ciertos juegos. Elige el fabricante del juego, las características de tu PC y obtendrás la respuesta. Su base de datos es también muy completa. Y si no conoces al fabricante, puedes buscar el nombre del juego directamente.