Entre tantas nuevas características que llegarán con iOS 16 y macOS 13 Ventura se destaca Rapid Security Response. Se trata de una función que se encargará de descargar e instalar automáticamente los parches de seguridad, sin necesidad de instalar una versión completa de los sistemas operativos; y en algunos casos, sin reiniciar los equipos.

Esta opción se anunció durante la keynote inaugural de la WWDC 2022 y ya se encuentra disponible en la beta de iOS 16. Se la puede identificar rápidamente en el apartado de actualizaciones automáticas de la próxima versión del sistema operativo del iPhone.

Además de las funciones convencionales para descargar e instalar las actualizaciones de iOS, un tercer botón se suma al citado apartado. El mismo dice "Instalar archivos de sistema y datos", y se estima que, al permanecer activado, se encargará de implementar los parches de seguridad que Apple ponga a disposición, sin necesidad de reemplazar el sistema operativo por completo con una nueva versión.

"Obtén importantes mejoras de seguridad para sus dispositivos aún más rápido. Estas optimizaciones se pueden aplicar automáticamente entre las actualizaciones de software estándar", explica la firma californiana en el detalle de todas las nuevas características disponibles en iOS 16.

Pero, como indicamos al comienzo, Rapid Security Response no será una función exclusiva de los iPhone actualizados a la última versión de su SO. También estará disponible en macOS 13 Ventura, donde no será necesario reiniciar los Mac para que los cambios surtan efecto. Así lo explica Apple en la página dedicada al software para sus ordenadores:

Esta no es una actualización de software estándar. Estas mejoras se pueden aplicar automáticamente entre actualizaciones normales, sin reiniciar.

En el caso de iOS 16, Apple indica que "algunas actualizaciones" pueden necesitar obligatoriamente de un reboot para ser aplicadas. Esto es visible para quienes instalaron la beta del sistema operativo en su iPhone, en la "letra chica" del apartado de actualizaciones automáticas.

iOS 16 y macOS 13 Ventura harán más sencilla la gestión de las actualizaciones de seguridad

Sin dudas, la introducción de Rapid Security Response resultará muy interesante para los usuarios de iPhone y Mac. El simple hecho de no tener que instalar una actualización completa de iOS o macOS para solucionar un inconveniente de seguridad, hará que la experiencia sea aún más fluida.

Además, al lidiar con parches de software más específicos se ganará en tiempo. Los equipos detrás de iOS 16 y macOS 13 Ventura podrán responder más rápidamente a cualquier vulnerabilidad que se pueda llegar a detectar en ambas plataformas, especialmente si se la está explotando activamente. Y si el público ni siquiera debe tomarse el trabajo de reiniciar manualmente su dispositivo para que las modificaciones se activen, mejor todavía.

Por otra parte, Rapid Security Response ayudará a Apple a no sufrir mayores sobresaltos en su cronograma de actualizaciones. Al poder focalizar el lanzamiento de un parche de seguridad sin lanzar un update completo de sus sistemas operativos, se evitará cualquier disrupción a sus planes para incorporar nuevas funciones, o que aparezcan nuevos bugs donde antes no los había.

Recordemos que iOS 16 llegará también con nuevas opciones de privacidad, en especial para proteger las fotos ocultas o eliminadas. Mientras que macOS 13 Ventura solicitará a los usuarios que otorguen permiso explícito a los accesorios que se conecten vía USB-C, antes de transferir datos.