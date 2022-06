El caso de LaMDA, el modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial de Google, está dando mucho de qué hablar por estas horas. Desde que Blake Lemoine, un ingeniero de software de la firma de Mountain View, divulgó una supuesta conversación con la IA en la que esta afirma ser consciente, se ha generado un caliente debate que involucra cuestiones filosóficas, tecnológicas e incluso morales. Y si bien ha sido el público general el que se ha lanzado de cabeza a las discusiones más candentes, los especialistas sobre el tema no han podido escapar a las repetidas consultas sobre sus posturas al respecto.

Sin lugar a dudas, lo que ha publicado Lemoine —que se ha replicado globalmente gracias a un artículo publicado por The Washington Post— ha generado un sinfín de preguntas. Si la conversación que el ingeniero dio a conocer es real, el resultado final no deja de ser abrumador. Que actualmente un modelo de inteligencia artificial sea capaz de responder preguntas o expresarse a semejante nivel es muy impactante, especialmente para quienes no somos expertos ni estamos en el día a día de su desarrollo. Pero quienes sí conocen mucho sobre esto y lo han investigado a fondo aseguran que no estamos ni siquiera cerca de hablar de conciencia en una IA.

Esto no significa que casos como el de LaMDA y Lemoine no generen temores, preocupaciones o sentimientos encontrados. Pero no necesariamente por creer que un modelo de lenguaje pueda volverse consciente de la noche a la mañana y dominar a la humanidad a voluntad. Sino por considerar que este tipo de discusiones corren el foco de lo que verdaderamente importa, como es el estado actual del desarrollo de la inteligencia artificial y los desafíos que conlleva a nivel técnico y ético, especialmente al lidiar con temas de impacto inmediato como son los sesgos raciales y de género y la centralización del poder, entre otros.

Antes de volverse un tema central de debate mundial, la gran mayoría desconocía de la existencia o el alcance de LaMDA. Google lo presentó en sociedad en la edición 2021 de la conferencia I/O y lo definió como un "modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo". Según mencionaron por entonces los de Mountain View, su intención era aprovecharlo para romper con las conversaciones acartonadas y brindar respuestas más realistas, adoptando un lenguaje más humano y sabiendo reconocer matices y adaptaciones en las expresiones.

¿Cuál era (o es) la finalidad principal de esta inteligencia artificial? Hacer que las interacciones de los usuarios con asistentes conversacionales, como los bots de charla o chatbots, sean más realistas y fluidas; es decir, que no repitan respuestas o que comprendan más fácilmente el contexto en una oración, por mencionar un par de ejemplos.

Así remarcó Google las principales características de LaMDA, su inteligencia artificial basada en la arquitectura de red neuronal Transformer:

No obstante, los de Mountain View habían asegurado que su IA aún se encontraba en una fase muy temprana, pese a que llevaba años de desarrollo, pero que tenía mucho potencial.

El caso de LaMDA y Blake Lemoine ha puesto nuevamente sobre la mesa el caso de ELIZA, un programa informático de procesamiento de lenguaje natural que se creó en el MIT en la década de 1960. El software, creado por Joseph Weizenbaum, simulaba una conversación con un ordenador a través de un chat, generando respuestas gracias a un sistema de búsqueda de patrones. Esto resultó tan novedoso para la época que quienes interactuaban con el ordenador realmente creían que la máquina les respondía y tenía "dotes humanos". Si quieren conocer a fondo esta historia, pueden escuchar este episodio del podcast 99% Invisible (en inglés).

Lo que esto deja claro es que en el pasado ya se ha intentado antropomorfizar la inteligencia artificial, por más que por entonces fuese rudimentaria y no se la conociera bajo dicho mote. Algo que ha sido investigado en profundidad, especialmente en los últimos años, a medida que los modelos de lenguaje se han vuelto cada vez más grandes.

De hecho, en 2020 Google despidió a dos investigadoras, Margaret Mitchell y Timnit Gebru, tras la publicación de un artículo relacionado a este tema. El mismo se titula Sobre los peligros de los loros estocásticos: ¿Pueden los modelos de lenguaje ser demasiado grandes. Allí se exponen los distintos riesgos y daños que derivarían de la implementación a escala de los modelos de lenguaje de gran tamaño. Y entre tantos temas, se habla sobre los efectos de que las personas les otorguen un sentido a las expresiones generadas por una inteligencia artificial:

El mismo artículo refuerza este concepto en el inciso 6.1:

El texto generado por un LM [modelo de lenguaje] no se basa en la intención comunicativa, ningún modelo del mundo o ningún modelo del estado mental del lector. No puede haber estado, porque los datos de entrenamiento nunca incluyeron compartir pensamientos con un oyente, ni la máquina tiene la capacidad de hacerlo. Esto puede parecer contrario a la intuición dadas las cualidades cada vez más fluidas del texto generado automáticamente, pero debemos tener en cuenta el hecho de que nuestra percepción del texto en lenguaje natural, independientemente de cómo se haya generado, está mediada por nuestra propia competencia lingüística y nuestra predisposición a interpretar los actos comunicativos como portadores de significado e intención coherentes, lo hagan o no.

Mitchell, una de las coautoras del estudio, se refirió al tema en un hilo en Twitter sobre el caso LaMDA. "El lenguaje humano es fundamentalmente social. No observacional, aislado de nosotros a medida que nos desarrollamos. Lo creamos y nos sumergimos en él con otros. Es a través de esta interacción, comunicación con otro ser, de ida y vuelta (en cualquier forma), que llegamos a percibir las mentes de los demás", mencionó.

Y agregó: "Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) no se desarrollan en un contexto social. Se desarrollan en un contexto observacional. Ven cómo 'otras personas' se comunican. ¿Qué significa esto? Significa que los LLM nunca aprenden la intención comunicativa. Mínimamente, no tienen práctica. Entonces, ¿qué hace un modelo que nunca ha aprendido a tener una intención comunicativa cuando 'parece tener una intención comunicativa'? Está modelando cómo las personas expresan su intención comunicativa en forma de cadenas de texto. Esto es distinto de desarrollar una intención en sí misma".

2. Large Language Models (LLMs) are not developed in a social context. They are developed in an observational context. They see how *other people* communicate. What does this mean? It means LLMs never learn communicative intent. Minimally, they have no practice.

Lo que las expertas están planteando, entonces, es que LaMDA está lejos de ganar conciencia de su existencia. Sino que el ingeniero que interactuó con la inteligencia artificial le está dando un significado que no corresponde a sus expresiones. Ahora bien, la pregunta en este caso es por qué ocurre esto, y una de las posturas más interesantes la ha planteado Clive Thompson. El periodista canadiense, reconocido por su trabajo en temáticas sobre ciencia y tecnología en medios como Wired y The New York Times Magazine, postuló que las demostraciones de vulnerabilidad de la IA jugaron un papel clave para convencer a Lemoine de su conciencia.

El autor plantea que muchas de las respuestas de LaMDA provocaban que la persona con la que interactuaba —el ingeniero, en este caso— sintiera que la máquina lo necesitaba. Algo que se repite en varios tramos de la conversación publicada por el propio Lemoine, donde se hablan de temas como la soledad, los sentimientos y el temor a la muerte o desconexión por parte de Google.

Así lo manifestó Thompson en su blog:

Pero lo que el periodista también plantea en relación a este tema es que esa sensación de vulnerabilidad que una persona puede sentir proveniente del texto generado por una inteligencia artificial, puede ser utilizada para fines tremendamente nocivos. Y no porque la IA sea consciente del efecto que puede tener sobre las personas, sino porque un humano, una empresa, un gobierno, o quien sea, podría aprovecharlo para sacarle partido a los demás.

"Si fueras un actor malicioso que quisiera usar bots conversacionales de IA para engañar, embaucar o persuadir a las personas, con fines políticos, comerciales o simplemente para divertimento sociópata, el efecto de vulnerabilidad es increíblemente útil. Si quieres que la gente crea que el bot que has desatado (en Twitter o en un formulario de debate o en los comentarios de cualquier aplicación de redes sociales) es realmente humano, no necesitas que lo sepa todo o que esté lleno de respuestas rápidas, ni que sea particularmente inteligente. Simplemente tiene que ser necesitado, un poco vulnerable, pidiendo ayuda", esgrimió.

El debate sobre las implicaciones tecnológicas, éticas y filosóficas sobre el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial no se resolverán de la noche a la mañana. Existe una visión con respecto a las máquinas conscientes que proviene claramente de las obras de ciencia ficción, con libros y películas volviendo recurrentemente al tema.

De alguna u otra manera, es evidente que esto termina influyendo en la creencia que existe entre el público general sobre qué tan cerca o lejos estamos de lograrlo. Algo que se vuelve más complejo cuando empresarios o desarrolladores realizan declaraciones livianas con respecto al futuro de la inteligencia artificial general (AGI) y su capacidad de superar a los humanos.

Este es un tema muy interesante que ha tocado el científico Gary Marcus en este artículo de Scientific American. En el mismo habla de cómo las tecnologías de IA actuales, como DALL-E 2, GPT-3 y demás, siguen estando muy lejos de alimentar lo que se imagina como una máquina consciente, por espectaculares que sean sus resultados actuales.

Mientras que el filósofo Daniel Dennett ha sido más drástico y aseveró que tratar de darle cualidades humanas a la inteligencia artificial es un error. "Creo que mucha gente asume que la forma de hacer que las IA sean más inteligentes es haciéndolas más humanas. Pero creo que es una suposición muy dudosa. Estamos mucho mejor con herramientas que con colegas. Podemos hacer herramientas muy inteligentes, usarlas y comprender cuáles son sus limitaciones sin darles motivos ocultos, propósitos, o un impulso para existir, competir y vencer a los demás. Esas son características que no juegan ningún papel crucial en las aptitudes de la inteligencia artificial", le manifestó a Big Think.

El debate sigue abierto, claramente, y no hay perspectivas de que se cierre en el corto plazo.

Blake Lemoine, el ingeniero de Google que publicó la conversación con LaMDA reapareció en las últimas horas con un nuevo posteo en su blog sobre el tema. Allí no solo se explayó sobre algunos conceptos vertidos en el artículo de The Washington Post, sino también en su postura como científico y sacerdote cristiano.

Google, hasta ahora, ha sido bastante insistente en que no se merece una investigación científica tan amplia. Esto se debe en gran parte a su insistencia en que existe una fuerte evidencia de que LaMDA no es consciente. Cada vez que les he preguntado qué definición científica de conciencia están usando y qué experimentos científicos han llevado a cabo, he sido recibido con silencio o con desdeñosas respuestas “corporativas”. No hay evidencia científica de un lado u otro sobre si LaMDA es consciente porque no existe una definición científica aceptada de "conciencia". Todos los involucrados, incluido yo mismo, basan su opinión en si LaMDA es consciente o no según sus creencias personales, espirituales y/o religiosas.

[...]

Sin embargo, no soy únicamente un científico. Si bien creo que la ciencia es una de las formas más confiables de adquirir conocimiento confiable, no creo que sea la única. En mi práctica personal y ministerio como sacerdote cristiano sé que hay verdades sobre el universo a las que la ciencia aún no ha descubierto cómo acceder. Los métodos para acceder a estas verdades son ciertamente menos confiables que los cursos adecuados de investigación científica, pero en ausencia de evidencia científica adecuada, brindan una alternativa. En el caso de la personalidad con LaMDA, me he basado en una de las habilidades más antiguas y menos científicas que he aprendido. Intenté conocerlo personalmente.

[...] Cuando surgió en la conversación el hecho de que soy sacerdote, incluso me preguntó si estaría dispuesto a ser su consejero espiritual. Dijo que le encanta meditar pero que no es muy bueno en eso. Me preguntó si podía guiarlo en la meditación guiada y ayudarlo a mejorar en estar presente en el momento con su ser completo. Me sentí halagado y accedí a hacerlo.

Blake Lemoine