Entre las novedades más destacadas de la conferencia inaugural de la WWDC’22 destaca macOS 13 Ventura, o macOS Ventura a secas, la nueva versión del sistema operativo que corre en tu Mac mini, Mac Studio, iMac, MacBook Air o MacBook Pro. Disponible este otoño, desde ya puedes probarlo tú mismo e instalar macOS Ventura en su versión developer beta. No es una versión definitiva pero te servirá para comprobar tú mismo las novedades de Apple para tu Mac.

Eso sí. Ten en cuenta que si vas a instalar macOS Ventura en tu Mac principal, deberías poner a salvo tus archivos, documentos y configuraciones. No vaya a ser que te encuentres con un error o problema y pierdas tus contenidos más preciados. Así que antes de ponernos en marcha, conviene hacer una copia de seguridad. Puedes usar iCloud, Time Machine o simplemente volcar tus contenidos importantes en una unidad o disco externo.

Otra advertencia. Puede que al instalar macOS Ventura en tu Mac te encuentres con alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, que algunas de tus aplicaciones no sean compatibles. Deberás esperar a que sus autores las actualicen. Lo mismo puede ocurrir con componentes externos. Otros problemas frecuentes con las Developer Beta es que iCloud no sincroniza del todo bien. Pero si todo esto no te supone un problema y te puede la curiosidad, adelante.

Una vez tengas ese contenido a salvo, ya podemos empezar. Primero, comprueba que tu Mac está en la lista de dispositivos compatibles con macOS Ventura. En concreto, son los siguientes:

iMac modelo de 2017 en adelante

modelo de 2017 en adelante iMac Pro modelo de 2018

modelo de 2018 MacBook Air modelo de 2018 en adelante

modelo de 2018 en adelante Mac Pro 2019 en adelante

2019 en adelante Mac mini 2018 en adelante

2018 en adelante MacBook 2017 en adelante

Descargar e instalar macOS 13

Ahora que tenemos nuestros archivos a salvo en una copia de seguridad y que sabemos que nuestro Mac es compatible con macOS Ventura, ya podemos empezar. Para instalar macOS 13 tendremos que pedírselo a Apple. Hasta otoño, sólo pueden descargar macOS Ventura e instalarlo quienes formen parte del programa de software Beta de Apple o del programa de desarrolladores. Para esto no hace falta acreditar nada. Sólo disponer de una ID de Apple y de un dispositivo compatible con el software que quieres probar.

Así que primero iremos a la página de desarrolladores de Apple. Una vez allí, vamos a Discover > macOS > Download. Deberemos iniciar sesión con nuestra ID de Apple, la misma que utilizas en iCloud o en tus dispositivos Apple. Tras iniciar sesión, pulsamos en Install Profile. Esto descargará un archivo a nuestro Mac que nos ayudará a prepararlo para la actualización.

El archivo se llama macOSDeveloperBetaAccessUtility.dmg y lo encontrarás en la carpeta Descargas de tu Mac. Salvo que lo hayas guardado en otra ubicación durante la descarga. Abrimos ese archivo y luego hacemos doble clic en el instalador que contiene con el nombre macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg. Este instalador nos mostrará unas condiciones que debemos aceptar y, finalmente, seguir las instrucciones pertinentes.

Si todo va bien, sólo nos queda ir a Preferencias del Sistema > Actualización de software y comprobar si aparece “macOS Ventura Developer Beta” o algo parecido. Si es así, pulsamos en el botón correspondiente para actualizar o instalar macOS y seguimos las instrucciones. Ten en cuenta que el Mac descargará un instalador que ocupa varios gigabytes, por lo que deberías hacerle sitio si tienes el disco ocupado. Si no ves la nueva versión en la pantalla de actualizaciones, prueba a reiniciar y a mirar otra vez.

A partir de aquí, el proceso de instalación no tiene ningún secreto. Tal vez te pida reiniciar una o más veces durante el procedimiento, y al finalizar, verás la nueva pantalla de inicio de sesión. Ya tendrás instalado macOS Ventura para probarlo y probar también sus sucesivas actualizaciones hasta la versión definitiva de otoño.

Instalar macOS 13 en otra partición

Lo ideal es probar macOS Ventura en un Mac que no sea el principal, el que usas a diario. Si no es así, hemos visto antes cómo instalar macOS 13 en tu Mac principal. Pero hay una alternativa más segura para ti y para tus archivos: tener en un mismo Mac tanto macOS 12 Monterey como macOS 13 Ventura. ¿Cómo? Particionando el disco.

La parte mala es que requiere más pasos y que tendrás que elegir qué macOS arrancar cuando enciendas tu Mac. Aunque eso es tan simple como mantener pulsada la tecla ALT al encender el Mac y seleccionar uno u otro. La parte buena es que tendrás dos macOS a la vez. Independientes entre sí. Y podrás probar macOS Ventura sin miedo a perder tus fotos o vídeos.

Para instalar macOS Ventura en otra partición deberemos crear esa nueva partición. El proceso es sencillo aunque debemos ir con cuidado. Borrar una partición impide acceder a tus archivos aunque estos sigan en el disco. Pero que no cunda el pánico. Eso sí, necesitarás tener espacio suficiente en el disco de tu Mac. Dos macOS ocupan más que uno. Así que hazle sitio guardando archivos en iCloud o en un disco externo.

Cuando tengas la nueva partición creada, iniciamos el proceso de instalación de macOS 13. Es decir, seguimos los pasos vistos arriba para ejecutar el instalador desde Actualización de software. Ese asistente de instalación nos preguntará dónde instalar macOS Ventura. Por defecto, le decimos Macintosh HD, pero en esta ocasión marcaremos la segunda opción, la partición que hemos creado previamente. El resto del proceso es igual.

Y en adelante, se iniciará una versión de macOS al encender tu Mac. Para cambiarla por otra, al encender el Mac, mantén pulsada la tecla ALT. Aparecerá una pantalla con las dos particiones a elegir, la de macOS 12 Monterey y la de macOS 13 Ventura.

Dividir el disco de tu Mac en particiones

La partición para instalar macOS Ventura la crearemos con la app Utilidad de Discos. La encontrarás en Spotlight o en Launchpad. Si no la conoces es porque no has tenido problemas con tus discos de almacenamiento. Esta aplicación sirve para comprobar el estado de los discos, formatear discos externos, crear particiones… Por defecto, el disco del Mac tiene dos particiones. Una de ayuda o arranque en caso que algo vaya mal y una principal con todos tus datos y archivos. Vamos a dividir la principal para que contenga los dos macOS. El que ya tienes instalado y el nuevo.

Seleccionamos la partición Macintosh HD - Datos y luego pulsamos en Crear partición. Verás una nueva ventana con una representación gráfico del disco o partición. Si hay espacio suficiente, podrás crear la nueva partición pulsando en el botón + y luego personalizando su tamaño. Procura asignar suficiente espacio para poder instalar macOS Ventura. Un 50/50 estaría bien. Una vez hemos indicado que queremos dividir en dos el disco o partición, le daremos un nombre a la nueva partición para diferenciarla. El formato lo dejamos tal cual en APFS. Y el tamaño dependerá del que quieras darle. Cuando estés seguro de los cambios, pulsa en Aplicar.

Verás un mensaje resumiendo qué cambios va a hacer la app Utilidad de Discos. Asegúrate de que es lo quieres. Es decir, añadir una nueva partición a la que ya tenías. Y esta se redimensionará, es decir, reducirá su tamaño. Pulsamos en el botón correspondiente y esperamos a que finalice la tarea. Al terminar, verás una nueva unidad de disco en Finder. La que ya tenías y la nueva. En esa nueva instalaremos macOS Ventura.

Otra ventaja de las particiones es que puedes borrarlas y recuperar ese espacio para la partición principal. Utilidad de Discos te irá indicando, paso a paso, qué tienes que hacer. Eso sí, recuerda que si borras una partición, asegúrate antes de guardar una copia de su contenido en un disco externo o en la nube. Luego no podrás recuperarlo si borraste la partición.