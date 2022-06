Los grupos de Facebook son una de las funciones más usadas dentro de la red social. Por ello, parece que Meta se ha puesto finalmente las pilas, y ha decidido renovar su apartado estético y funcional. En esta ocasión, la compañía se ha fijado en servicios como Slack o Discord, y sus nuevas funciones lo confirman.

Con la renovación de los grupos de Facebook veremos la llegada de una "novedosa" barra lateral. Se trata de una característica bastante parecida a la vista en Discord o Slack, y con la que podremos acceder a distintos tipos de canales, conversaciones de Messenger y eventos de todo tipo organizados dentro del grupo.

Al igual que ya hemos visto en Discord, los canales de los grupos de Facebook podrán ser de naturaleza variada. Entre estos, tenemos canales de texto, de audio, o de noticias. En los últimos, los usuarios podrán publicar y comentar como lo haríamos en el muro de Facebook.

Según Facebook, esta barra lateral te permitirá ver tus grupos favoritos, así como también estar al tanto de la última actividad dentro de ellos. Asimismo, podrás fijar los que más te gusten, y encontrar de una forma más sencilla algunos nuevos que puedan interesarte.

Estamos mejorando la organización de cada grupo, para que puedas entrar directamente en lo que está ocurriendo. Dentro de tu grupo, verás un nuevo menú que incluye cosas como eventos, tiendas y una variedad de canales para facilitar la conexión con otros en torno a los temas que te interesan. Facebook

Los grupos de Facebook quieren ayudarte a conectar

"Conecta en lugares más pequeños", comenta la publicación de Facebook en la que confirman esta novedad. De esta forma, prometen que estas características ayudarán a los usuarios a tener más organización dentro de las comunidades, así como también discusiones más profundas en intereses compartidos.

Eso sí, para hacerlo, parece que la compañía no se lo pensó dos veces antes de copiar a Discord. No es simplemente que las funciones sean parecidas —la rueda solo puede inventarse una vez—, pero es que con el apartado estético no tuvieron piedad. Desde los iconos, hasta el posicionamiento del texto. Es como si Discord hubiese lanzado una nueva skin de personalización. Aunque, viendo lo que han hecho con TikTok, ya ni nos sorprende.

Sin embargo, ética aparte, tenemos que admitir que es una muy buena idea integrar estas nuevas funciones a los grupos de Facebook. Después de todo, es una de las características más usadas de toda la red social, y la verdad es que ya le hacía falta un buen lavado de cara. Con esta integración, parece que será mucho más sencillo el conectar con el resto de personas de una comunidad.

Cambios anunciados por la compañía