Y nada de impresión 3D ni compras en Aliexpress. Nerf y Bungie han anunciado el lanzamiento de una réplica del mítico Gjallarhorn, una de las armas más usadas del juego, para que los verdaderos fans del juego pueda dispararlo también la vida real. Eso sí, olvídate de utilizarlo para matar al boss final de la Raid, puesto que al igual que el resto de armas de NERF, el Gjallarhorn solo dispara balas de gomaespuma.

Pese a tratarse de un juguete para niños, ten en cuenta que el Gjallarhorn de Nerf es enorme. El lanzacohetes de Destiny está fabricado en escala 1:1, y mide más de metro veinte de largo. Y no puede comprarlo cualquiera. Aunque las reservas arrancan el próximo 7 de julio, tendrás que desbloquearlo en el juego antes de poder hacer el preorder.

La condición para poder entrar en la sala de espera virtual en la que se vendrá el Gjallarhorn es haber completado los desafíos del 30 aniversario de Bungie en Destiny 2 antes del 7 de julio a las 9 a.m. en horario del pacífico, puesto que las reservas arranca una hora después.

Podrás hacerte con el Gjallarhorn solo si lo has desbloqueado en Destiny

Si no has desbloqueado el lanzacohetes antes de esa hora, es bastante probable que no puedas hacerte con uno, puesto que las unidades parecen ser bastante limitadas. Si tras terminar el período de reservas queda alguno disponible, Bungie los podrá a la venta a partir del 21 de julio.

Además de tener que haber desbloqueado el lanzacohetes en el juego, también tendrán que desembolsar una buena suma por él, teniendo en cuenta que no es una sola pieza limitada, también un juguete funcional: serán en total $185 dólares lo que tendrás que pagar si tienes la suerte de reservarlo, y Bungie no ha dado una fecha concreta para su envío.

El Gjallarhorn de Destiny es capaz de disparar tres mega dardos de Nerf, y según sus creadores da la sensación visual de que los Wolfpack Rounds giran y vuelan por el aire hacia tu objetivo. El juguete incluye tres de esos mega proyectiles y nueve dardos en total: