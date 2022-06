Lo habrás visto en varios vehículos. Se conoce como distintivo ambiental, etiqueta ambiental o pegatina ambiental. Hay quien la llama directamente pegatina DGT o etiqueta DGT. Similar a la pegatina de la ITV pero en forma circular en vez de rectangular, sirve para indicar el impacto ambiental de tu automóvil. Por el momento, su uso en España no es obligatorio, es voluntario. Pero, poco a poco, distintos municipios, especialmente grandes ciudades, están legislando para que determinados automóviles no puedan circular si no llevan la pegatina ambiental adecuada en días con altos niveles de contaminación en el aire.

La etiqueta ambiental fue creada por la Dirección General de Tráfico. A partir de una clasificación del parque de vehículos en función de su eficiencia energética o capacidad de contaminación. Los vehículos menos contaminantes salen beneficiados con el objetivo de que los ciudadanos acaben comprando automóviles de este tipo. Y ya de paso, actualizar el parque de vehículos. Hoy consta de 25 millones de coches y en España tiene una media de 13’5 años. A medio plazo, el objetivo es limitar la circulación de vehículos en días de alta contaminación. Tanto a nivel municipal como en áreas metropolitanas concretas.

A día de hoy, en España estás obligado a llevar el distintivo ambiental o pegatina DGT en tu coche o moto si vives en Madrid o en su área metropolitana. La obligatoriedad empezó el 24 de abril. Y en Barcelona y su área metropolitana, por ahora no es obligatorio, pero si no la llevas, la Guardia Urbana y las policías locales pueden pararte para comprobar la documentación del vehículo. En Gijón, desde el 31 de mayo, los vehículos que no lleven la etiqueta podrán ser sancionados con multas de 90 euros. Así que para evitarnos multas y demás problemas, si todavía no tienes tu etiqueta ambiental, veamos cómo saber qué etiqueta te corresponde y cómo hacerte con ella.

Consulta cuál es tu distintivo ambiental

La Dirección General de Tráfico tiene una página que responde a todas las preguntas que puedas hacerte en relación con este distintivo ambiental. Además, permite consultar qué etiqueta te corresponde a partir de la matrícula de tu automóvil. Sólo tienes que introducir tu matrícula en el campo correspondiente y pulsar en el botón Consultar.

Verás una miniatura de la pegatina ambiental o etiqueta DGT, el nombre de la etiqueta y podrás hacer clic en la propia pegatina para acceder a una explicación a fondo de su significado. En total, hay cuatro distintivos ambientales diferentes, de más eficiente a menos eficiente desde el punto de vista energético. O al revés, de menos a más contaminante. Para ello se han tenido en cuenta la antigüedad del vehículo, qué combustible consume y otros parámetros.

También puedes consultar tu distinto ambiental a través del Portal Estadístico de la DGT (menú Distintivo Ambiental), desde la aplicación oficial miDGT para iOS y Android, a través del número de teléfono 060 o, presencialmente, en una Jefatura u Oficina de Tráfico. Deberás pedir cita previa por internet o a través del 060.

Fuente: Revista Tráfico y Seguridad Vial (Dirección General de Tráfico)

Cuatro pegatinas ambientales y su significado

Cuando compruebes qué etiqueta o pegatina DGT corresponde a tu vehículo, puedes obtener uno de los siguientes resultados. Hay cuatro pegatinas ambientales distintas, que cubre aproximadamente la mitad del parque de vehículos actual.

Etiqueta Ambiental 0 emisiones Azul : identifica a los vehículos más eficientes. Si te corresponde esta etiqueta es porque tu automóvil es eléctrico de batería (BEV), eléctrico de autonomía extendida (REEV), eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con autonomía de 40 kilómetros o de pila de combustible.

: identifica a los vehículos más eficientes. Si te corresponde esta etiqueta es porque tu automóvil es eléctrico de batería (BEV), eléctrico de autonomía extendida (REEV), eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con autonomía de 40 kilómetros o de pila de combustible. Etiqueta Eco : el segundo nivel de eficiencia energética. Si esta es tu etiqueta ambiental es porque posees un automóvil híbrido, de gas o ambos. En concreto, un eléctrico enchufable con autonomía inferior a 40 kilómetros, un híbrido no enchufable (HEV), un vehículo propulsado por gas natural y/o gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

: el segundo nivel de eficiencia energética. Si esta es tu etiqueta ambiental es porque posees un automóvil híbrido, de gas o ambos. En concreto, un eléctrico enchufable con autonomía inferior a 40 kilómetros, un híbrido no enchufable (HEV), un vehículo propulsado por gas natural y/o gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Etiqueta C Verde : esta pegatina ambiental está pensada para vehículos de combustión interna (diésel o gasolina) que cumplen con las emisiones EURO. En concreto, turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde enero de 2006. Y diésel con matrícula de septiembre de 2015 en adelante. También usan esta etiqueta vehículos de más de 8 plazas y pesados de gasolina y diésel matriculados en 2014 en adelante.

: esta pegatina ambiental está pensada para vehículos de combustión interna (diésel o gasolina) que cumplen con las emisiones EURO. En concreto, turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde enero de 2006. Y diésel con matrícula de septiembre de 2015 en adelante. También usan esta etiqueta vehículos de más de 8 plazas y pesados de gasolina y diésel matriculados en 2014 en adelante. Etiqueta B Amarilla: finalmente, la etiqueta amarilla. Cumplen con emisiones EURO pero no con las especificaciones más recientes. Esta etiqueta sirve para turismos y furgonetas ligeras de gasolina con matrícula de enero de 2011. Y diésel con matrícula de 2006. También vehículos de más de 8 plazas y pesados gasolina y diésel con matrícula de 2006.

Para terminar, en vez de haber una etiqueta DGT roja, sencillamente, el 50% de vehículos más contaminantes del parque de automóviles actual, no tiene derecho a ningún distintivo. En la práctica, esto significa que más pronto que tarde tendrá limitaciones de circulación en determinadas conurbaciones o áreas urbanas. Eso y que, por sus características, cada vez le será más difícil obtener el distintivo de la ITV.

Cómo obtener tu etiqueta ambiental DGT

Ahora que ya sabes qué distintivo o pegatina ambiental corresponde a tu automóvil, ya puedes solicitarlo. Pero, ¿dónde? Según la propia Dirección General de Tráfico, puedes obtener tu pegatina ambiental a través de Oficinas de Correos. También en la red de talleres de la confederación Española de talleres (CETRAA), otras redes de talleres autorizados, gestores administrativos y en el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO).

En el caso de Correos, puedes solicitar la etiqueta o pegatina DGT presencialmente o a través de su tienda online. El coste de la etiqueta es de 5 euros. Si la solicitas a través de Correos Market, el envío tarda unas 48 horas. Eso sí, para que los gastos de envío sean gratuitos deberás hacer una compra a partir de 20 euros. Tanto si pides la pegatina ambiental presencialmente como online, deberás aportar la documentación de tu vehículo y tu documento de identidad como titular del mismo.

Dónde debes colocar la pegatina DGT

Hace años que estamos acostumbrados a la pegatina o distintivo de la ITV. Según el Real Decreto 2822/1998, “el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior”. Como curiosidad, se recomienda colocar únicamente la pegatina en vigor. Si bien hay quien las colecciona. Pero esto tiene un inconveniente, reduce la visibilidad del parabrisas. Pero, ¿qué ocurre con la pegatina o distintivo ambiental?

A diferencia de la pegatina de la ITV, el distintivo ambiental se debe colocar en el margen inferior derecho del parabrisas. También por la cara interior del parabrisas, para evitar que se despegue o sea sustraído. Si en vez de un automóvil se trata de una motocicleta, deberá ir en cualquier sitio visible de la misma.

Para resolver cualquier duda relacionada con el distintivo ambiental, más allá de lo que hemos tratado en este artículo, puedes llamar al 060 o consultar esta página oficial de la DGT. Y recuerda que durante este año en adelante, la Dirección General de Tráfico está introduciendo numerosas novedades que afectan a los vehículos y su seguridad en carretera.