El poderoso, en ocasiones irritantes y siempre enigmático Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, es el personaje más relevante de la fase cuatro de Marvel. Así lo ha dicho Richie Palmer, productor de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. También añadió que a medida que avance la Fase Cuatro hacia lugares por descubrir y se explore a profundidad la era post saga del Infinito, otra cosa quedará clara. La Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen es también un pilar fundamental para lo que sea que ocurrirá a continuación en la franquicia.

Se trata de una declaración peculiar, porque hasta ahora no hay nuevos proyectos confirmados para ninguno de los actores. Mucho menos, la forma en la que sus personajes continuarán su historia en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero eso no parece ser un inconveniente para reafirmar su importancia. Hace unos meses, Kevin Feige, director de Marvel Estudios y el director creativo de la marca, insistió en un punto parecido. Según Feige, el Doctor Strange de Cumberbatch sería a futuro “el ancla del Universo Cinematográfico de Marvel”.

Palmer añadió información que desató conjeturas sobre proyectos venideros aún sin nombre. “Si Doctor Strange es el ancla de la Fase 4, entonces Wanda Maximoff es la joya de la corona”, dijo el ejecutivo. Lo que deja entrever lo que los fanáticos sospechaban: Wanda Maximoff sigue viva. Y lo más probable es que haya una aparición suya mucho antes de lo que se supone en la saga de Marvel.

Una bruja peligrosa en el universo cinematográfico de Marvel

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura desató todo tipo de especulaciones antes de su estreno. Se le consideró la película más grande de Marvel hasta entonces y se le llegó a comparar con Endgame de los hermanos Russo. También se rumoreó de manera incansable sobre sus cameos y apariciones. Tanto como para que el interés de la película se dividiera entre las misteriosas apariciones que se esperaban en ella y su argumento.

Es probable que, por esa razón, la película terminara por cosechar críticas divididas. También, por abrir un debate entre fanáticos sobre si Marvel incluirá el multiverso de manera frecuente en todas las películas en la fase cuatro. Pero algo sí quedó claro algo. Doctor Strange demostró la plenitud de sus capacidades y una nueva faceta de su personalidad, incluido un tercer ojo. Y en el caso de Wanda Maximoff, todas las posibilidades que brinda el personaje. A un nivel que su aparente muerte en el film pareció el anuncio de, al menos, un misterio que resolver.

Palmer parece está de acuerdo con los fanáticos y lo ha dejado claro. “Es una locura ver a Wanda actuar así por primera vez, es muy emocionante”, explicó. “Y para los que somos fanáticos de los cómics, estábamos muy emocionados de llevar esto a la pantalla y finalmente cumplir la promesa. Una vez que presentas al personaje de la Bruja Escarlata, no hay vuelta atrás. Incluso antes de que fuera la Bruja Escarlata, cuando la presentamos en La Era de Ultron, siempre hubo la esperanza ver lo que podía hacer. Y es realmente emocionante. Ella es la mejor”.

Doctor Strange y Wanda, extremos de una misma mirada al poder

Por ahora, la última información disponible sobre Doctor Strange y Wanda es ambigua. Por un lado, el Hechicero Supremo muestra señales de haber sido corrompido por el Darkhold. Y por si eso no fuera suficiente, tuvo un encuentro más que sorprendente con Clea (Charlize Theron), un personaje de radical importancia en el cómic. La primera escena poscréditos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, muestra al dúo en un intento de evitar mayores daños al multiverso. Al final de los créditos, además, puede leerse, según la tradición de Marvel, “Doctor Strange regresará”, lo que asegura una secuela.

Por otro lado, Wanda Maximoff parece haber muerto en el Monte Wundagore, en un intento por destruir a todos los Darkhold del Multiverso. No obstante, es evidente que no solo sobrevivió, sino que es más que probable vuelva a ser un personaje de relevancia en poco tiempo. Lo que asegura que es probable que se convierta en un punto de unión entre el universo de Marvel y la probable llegada total de los mutantes a la franquicia. ¿Escucharemos la frase “no más mutantes” en los labios de Olsen? Lo más probable es que sí y a no tardar.