Después de triunfar en los cines, colocándose como uno de los estrenos más exitosos de la era post pandemia, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura prepara su arribo al streaming de vídeo. Los dirigidos por el ratón Mickey confirmaron que el largometraje dirigido por Sam Raimi se estrenará el próximo 22 de junio en Disney+. Desde luego, forma parte del catálogo de contenidos exclusivos de dicha plataforma, por lo que no estará disponible en ninguna otra.

Cabe mencionar que el lanzamiento de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en Disney Plus será global, por lo que la fecha es la misma en cualquier parte del mundo. Por otra parte, el largometraje aterriza en el servicio apenas dos meses después de su estreno en cines, así que es una excelente oportunidad para disfrutarla si por algún motivo no pudiste acudir a la proyección en salas.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, como su nombre lo indica, desató el fenómeno del multiverso. Si bien Loki y Spider-Man: No Way Home lo trataron en menor o mayor medida, fue la película del hechicero la que profundizó en el tema. ¿El resultado? Una experiencia que fue bien recibida tanto por la audiencia como por la crítica. Sam Reimi logró plasmar su estilo sin descuidar esa identidad que siempre ha distinguido al Universo Cinematográfico de Marvel.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya triunfó en el cine

Hasta el momento, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es la película más exitosa de 2022 en la taquilla internacional. Además, es la segunda que más dinero ha ingresado después de que los cines volviesen a operar con "normalidad", pues Spider-Man: No Way Home conserva la cima. Eso sí, no podemos garantizar que estas posiciones se mantendrán intactas al finalizar el año, ya que en camino viene Avatar: El sentido del agua.

No vamos a entrar en terreno de spoilers, pero te aseguramos que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene momentos que dejaron con la boca abierta a millones de fans. Después de todo, el multiverso facilita jugar con diversos personajes pertenecientes a mundos lejanos.

El reparto de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está conformado por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Bruja Escarlata), Rachel McAdams (Christine Palmer), Xochitl Gomez (América Chávez), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Barón Mordo), entre otros que te van a sorprender.