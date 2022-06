A nadie le gustan las cookies. Nacieron como una manera de personalizar nuestra experiencia en internet y han acabado por ser una herramienta que recopila datos indiscriminadamente. Por eso se las persigue cada vez más. Lo malo es que surgen alternativas peores, como TrustPid, conocida coloquialmente como supercookie. Desarrollada por Vodafone, en España, Telefónica (Movistar) y Orange la han activado para sus clientes. ¿Cómo te afecta? ¿Se puede desactivar TrustPid, la supercookie?

Como supimos hace unos días, TrustPid es un token que actúa como una supercookie. Su labor es rastrear a los usuarios cuando navegan por internet. Así recopilan información que puede emplearse con fines publicitarios. Y a diferencia de las cookies tradicionales, nadie nos ha pedido permiso para activarlas. Es más, la razón de ser de TrustPid es saltarse los bloqueadores de rastreadores, las restricciones de Apple en sus dispositivos para proteger nuestra privacidad y, además, curarse en salud de las futuras leyes que impedirán o se lo pondrán difícil a las cookies de terceros.

Así que si eres cliente de Teléfonica (Movistar u O2) o de Orange en España, tendrás activado TrustPid. También está activado en Francia (Orange y SFR) y Alemania (Vodafone y Deutsche Telekom). En todos tus dispositivos conectados a las redes de estos proveedores. En principio, está en fase de pruebas. Pero el objetivo a corto y medio plazo es que esté completamente operativo y rastree nuestra navegación para mostrar publicidad personalizada. Si te parece bien, no pasa nada. Pero si no es así, ¿podemos librarnos de esta supercookie?

Desactivar la supercookie de TrustPid

TrustPid se justifica en su página oficial como una solución para que internet siga siendo gratis. Bueno, se refiere a las páginas que visitas, ya que el acceso a internet sigue siendo de pago. En su texto promocional, dice que “TrustPid es una solución tecnológica que permite a los consumidores disfrutar de contenidos gratuitos y de las ventajas de un Internet abierto, a la par que se mantiene el control sobre la privacidad”.

Pero en este artículo no vamos a entrar en ese debate. Vamos a centrarnos en que podemos desactivar la supercookie de TrustPid. Es decir, tú puedes decidir si quieres ser rastreado o no. En la página principal de esta supercookie encontramos un apartado llamado Gestión de tu consentimiento. Dice que para gestionar tu consentimiento necesitas utilizar tu conexión a internet móvil. Vamos, que deberás conectarte desde un smartphone vía datos móviles en vez de usar WiFi.

El proceso para desactivar TrustPid, la supercookie, es simple. Pulsamos en el botón Verifícame, en inglés Verify Me. Tras unos segundos mostrando el mensaje “Accediendo…”, aparecerá un nuevo mensaje indicándonos los pormenores de la cancelación junto al botón Stop Service o Detener el servicio. En principio ya está. Según el propio mensaje que veremos en pantalla, “esta opción detiene TrustPid para todos los anunciantes o editores”. Pero a continuación dice que “esta opción es válida hasta los 90 días de inactividad”.

La pregunta es: ¿pasados 90 días, 3 meses, TrustPid se volverá a activar? También nos avisa que el parar el servicio es independiente del consentimiento que debemos dar en la Plataforma de Gestión de Consentimiento. Plataforma a la que, por el momento, no he podido acceder. Curiosamente, este mensaje aparece en el texto en inglés pero no en su versión en castellano.

Esto es todo por el momento. Desactivar la supercookie de TrustPid es posible. Pero habrá que ver cómo se nos avisará a los clientes afectados de que tenemos activada la supercookie. También habrá que esperar si además de Orange y Telefónica (Movistar, O2), se unen más proveedores de internet a TrustPid, algo que ya ocurre en Alemania y Francia. Y, por último, ¿podremos personalizar el comportamiento de la supercookie desde algún tipo de menú de configuración o simplemente tendremos la opción de aceptar o denegar este “servicio”?