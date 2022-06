Cuando hablamos de posibles regresos en el Universo Cinematográfico de Marvel, a la mente vienen en automático dos nombres: Robert Downey Jr. y Chris Evans. En el caso del segundo actor, más de una vez se ha especulado sobre el retorno del Capitán América tras su emotiva despedida en Avengers: Endgame. Curiosamente, el actor se ha mostrado interesado en retomar su aventura como superhéroe, pero no en los pies de Steve Rogers.

Si no es como el Capitán América, ¿entonces cómo? Quizá recuerdes que Chris Evans, en el lejano 2005, interpretó a la Antorcha Humana en Los 4 Fantásticos; fue primera vez que la agrupación de superhéroes liderada por Reed Richards dio el salto a la pantalla grande. Su recepción, eso sí, no fue del todo positiva. En la crítica recibió comentarios negativos y en la taquilla apenas recaudó 330 millones de dólares.

Aunque no lo creas, Chris Evans no ve con malos ojos volver a interpretar a la Antorcha Humana. "Dios, ¿no sería genial? ¿No sería genial?", expresó el susodicho con emoción en una entrevista con MTV News. No obstante, Evans también comentó que, hasta el momento, nadie en Marvel se ha acercado a él para hablar al respecto.

"No, nadie nunca ha acudido a mí para eso [volver a interpretar a la Antorcha Humana]. Quiero decir, ya no luzco exactamente igual. Eso fue hace 15 o 20 años, ya estoy viejo. Realmente amo a ese personaje, pero… ¿acaso no están haciendo algo ahora con Los Cuatro Fantásticos?"

Como bien recuerda Chris Evans, es bien sabido que Marvel Studios ya tiene en marcha una nueva película de Los 4 Fantásticos. Eso sí, no arrancó con el pie derecho, pues recientemente perdió a su director Jon Watts. Ahora mismo, Kevin Feige y los suyos están en búsqueda de un nuevo cineasta.

¿Por qué se habla del regreso de Chris Evans como Antorcha Humana si su papel en el MCU fue el del Capitán América? La respuesta se debe al multiverso. Este fenómeno, que ya fue explorado a Loki, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura, permite introducir a personajes que pertenecen a otros universos. El actor, por supuesto, es consciente de ello.

"Me encantaría. De hecho, sería más fácil vendérmelo [a Antorcha Humana] que volver como Cap. ¿Sabes a lo que me refiero? Cap es muy preciado para mí. Y no quiero arruinar la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que no tuvo su momento. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar. Así que me encantó ese papel y, ya sabes, quién sabe…", expresó Chris Evans.

Respecto a la posibilidad de volverse a poner en los pies del Capitán América, el menos en este momento no lo ve claro: