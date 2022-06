Lightyear será la primera película de Disney/Pixar que incluye una escena romántica entre dos personas del mismo sexo, incluyendo un beso. Una escena que ha causado un nivel de controversia descomunal y que ha demostrado que algunos países continúan bajo una política homofóbica bastante grande. También es el primer largometraje del estudio que incluye un personaje principal que es abiertamente homosexual. Al respecto, Chris Evans, quien interpreta al personaje principal, ha dado su opinión.

"Creo que es maravilloso. Y sabes, me han hecho esta pregunta varias veces. Es increíble y me hace muy feliz. Pero es duro no sentirte un poco frustrado por el hecho que esto sea un tema de discusión. Que Lightyear sea noticia por este motivo. El objetivo es llegar a un punto en donde esto es la norma y no tiene que sentirse como algo extraño. Con el tiempo tiene que quedar claro que esto es simplemente así. Una representación justa es cómo hacemos películas", explicó en una entrevista a Variety. "Es un honor ser parte de algo que está dando estos pasos, pero lo que tenemos que conseguir es que en el futuro veamos a estas épocas y nos sorprendamos de lo mucho que costó llegar a este punto".

De hecho el beso entre dos mujeres —el personaje de Alisha y su esposa— fue inicialmente eliminado del corte final de Lightyear, pero tras una protesta masiva, severos conflictos internos dentro de Disney, disculpas de Bob Chapek, CEO de la compañía, y comunicados públicos de apoyo a la comunidad LBQTQ+, la escena fue restituida.

Buzz Lightyear con Aisha, el primer personaje principal abiertamente homosexual en una película de Disney/Pixar

De hecho Disney/Pixar no solo volvieron a incluir la escena, sino que además no la eliminarían en ningún país. En consecuencia, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, entre otros, han prohibido el estreno de Lightyear en sus respectivos países.

El director de la película, Angus Maclane, también se pronunció sobre el beso entre el personaje de Aisha y su pareja. Explicando en una entrevista a Entertainment Weekly que está feliz con el apoyo que han recibido por la decisión, pero que "no se imaginó lo importante que sería".

Lightyear es un spin-off de Toy Story y cuenta la historia de origen de Buzz Lightyear, el astronauta real detrás del juguete. Con Chris Evans tomando el testigo a Tim Allen, quien ha interpretado al personaje en todas las películas anteriores de la franquicia. La película se estrena el próximo 17 de junio en cines de (casi) todo el mundo. No te pierdas nuestra crítica.