En las últimas horas se conoció que la futura Pixel Tablet, que Google mostró brevemente en su más reciente I/O, podría ser compatible con lápices ópticos de terceros. Esto aún no se ha confirmado, pero ya está generando mucha expectativa porque podría involucrar la adopción de un estándar llamado USI, o Universal Stylus Initiative.

Si no sabes muy bien de qué estamos hablando, no temas. Lo que USI propone aún es desconocido para la gran mayoría de los usuarios; y si bien la iniciativa cuenta con el apoyo de importantes compañías que ya la han incorporado en algunos de sus dispositivos, aún está lejos de una adopción masiva. Algo que podría cambiar drásticamente no solo de la mano de la Pixel Tablet, sino de Android en general. Pero ya hablaremos de eso más adelante.

¿Qué es la Universal Stylus Initiative? Una definición simple de USI es que se trata del único estándar abierto que permite utilizar un mismo stylus en varios dispositivos con pantallas táctiles, sean móviles, tablets, ordenadores u otros equipos compatibles. Así lo explican los promotores en su página web:

"Define un mecanismo de señalización estándar y un protocolo de comunicación entre un lápiz óptico y un dispositivo táctil. Cuenta con un sólido protocolo bidireccional diseñado desde cero para admitir un amplio conjunto de funciones básicas, así como extensibilidad para la personalización por proveedor y usos futuros". Universal Stylus Initiative

La versión más reciente de la Universal Stylus Initiative es la 2.0, que se lanzó en febrero pasado. Dicha actualización no solo mejoró la compatibilidad entre los lápices ópticos y los dispositivos que utilizan el estándar USI, sino que también añadió soporte para la carga inalámbrica de los stylus a través de NFC.

¿Quiénes forman parte de la Universal Stylus Initiative?

Universal Stylus Initiative se lanzó en 2015 y la versión 1.0 se puso a disposición en 2016. Google se unió al proyecto en 2018 y desde entonces ocupa un rol de "promotor" junto a Lenovo, Intel, Samsung, Synaptics, Hanvon y FocalTech. La iniciativa cuenta con otros miembros divididos entre "contribuidores" y "adoptantes", donde se destacan nombres como los de BIC, Dell, Fujifilm, LG Display, Wacom, ASUS, HP y Logitech.

Un punto importante a tener en cuenta es que, de momento, hay menos de una decena de dispositivos certificados para dar soporte al estándar USI. En la lista aparecen únicamente un puñado de Chromebooks —en su mayoría de HP, salvo un par de Lenovo—, y una tablet de Google de la que no se dan más precisiones pero que sería la ya citada Pixel Tablet.

La historia cambia al ver el listado de stylus certificados por Universal Stylus Initiative, ya que aquí sí se puede apreciar una variedad mucho más importante. Modelos de lápices ópticos de Logitech, ASUS, Wacom, HP, Lenovo y Acer, entre otras marcas, ya incorporan la tecnología y se pueden utilizar con los Chromebooks antes mencionados, y con cualquier dispositivo que abrace la especificación en el futuro.

Android puede cambiar el futuro de USI para bien

El rumor de que la Pixel Tablet soportará lápices ópticos de terceros gracias a la Universal Stylus Initiative es, sin dudas, muy interesante. Los dispositivos Android que hoy incorporan stylus lo hacen solamente a través de desarrollos propietarios, lo que impide la interoperabilidad entre marcas. Por ende, es realmente importante que Google por fin le apunte a la iniciativa para sumarla a su sistema operativo móvil.

Los de Mountain View han revivido su interés por las tablets y la introducción de Android 12L ha sido la primera prueba de ello. Con Android 13 apuestan por seguir por el mismo camino, y el ya prometido lanzamiento de la Pixel Tablet el próximo año será su jugada más fuerte. Si dentro de este combo incluyen el soporte nativo para stylus certificados de cualquier marca y modelo, esto cambiará drásticamente el panorama del mercado en el futuro.

Apple ya ha hecho su apuesta por el Apple Pencil en el iPad, mientras que del lado de Android los esfuerzos más exitosos han recaído en firmas como Samsung y Xiaomi. Si la Universal Stylus Initiative logra dar el salto al ecosistema móvil de Google, podríamos tener importantes novedades en los próximos años. Todo dependerá también del compromiso de las compañías que ya apoyan el estándar USI y de las que puedan sumarse próximamente.