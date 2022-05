Ya son varios los años que la app danesa de comida, Too Good To Go, lleva operando en España. También en varios puntos del planeta. Desde su fundación en 2015, la startup para evitar desperdiciar alimentos se ha granjeado el cariño de los usuarios. Ahora, con sus datos de 2021, ya han dejado claro que su modelo eco-frindly y de sostenibilidad está de moda.

A nivel global, la startup danesa apunta a que ha salvado un total de 52.554.009 packs de comida de ser desperdiciada. O lo que es lo mismo: lo suficiente para alimentar a una persona durante más de 142.000 años. En España, que ocupa un 5 % de su volumen total de negocio, se han salvado más de 3 millones de pack de comida durante el pasado año.

¿Cómo ha logrado una empresa de comida –que no usa reparto a domicilio ni riders– triunfar? La ecuación de Too Good to Go es sencilla. Por un lado, apuntan a un momento en el que la sensibilidad ecológica está a flor de piel. También apelan a la cuestión del desperdicio de alimentos por parte de las grandes superficies y establecimientos. Desde hace un tiempo, y como punto de alarma social, se ha buscado una solución a todo ese desperdicio. Pocos habían logrado ese punto. Sin embargo, To Good to Go ha logrado el éxito siendo capaz de canalizar todo ese desperdicio a través de una aplicación y con productos rebajados de precio: este es precisamente uno de los hitos que más llama la atención a los usuarios. Entre 2 y 5 euros es el precio medio. La ecuación perfecta para el planeta y para los bolsillos.

Con todo, la compañía quiere seguir su expansión. Según Mette Lykke, CEO de Too Good To Go, el siguiente punto es seguir ampliando acuerdos con establecimientos. Su crecimiento depende de este factor: más grandes superficies –son las que más desperdician–, más clientes. También para ampliar la capilaridad de su negocio. Si bien los centros de las ciudades cuentan con gran oferta comercial, ampliar los acuerdos a toda la urbe supondría un crecimiento exponencial de su negocio. Hasta la fecha, Too Good To Go ya había cerrado acuerdos con algunas grandes compañías. Carrefour o Alcampo entre ellas. Ahora prepara más acuerdos para seguir ampliando su negocio.

Too Good to Go tiene previsto crecer en 50 marcas y 5 millones de usuarios de aquí a los próximos años. Es, para ellos, un objetivo de negocio y también de ecosistema. Con este crecimiento quieren reducir el 50 % del desperdicio de alimentos en los próximos 10 años. O al menos reducir ese 40 % de desperdicio total de comida que se produce hoy en día. No solo con grandes superficies, también en restaurantes cercados al usuario.

El modelo de negocio de la sostenibilidad, por otro lado, también está captando la atención de los inversores. Too Good To Go ya ha conquistado a los fondos en tres ocasiones. La última de ellas en 2021 con sus 31 millones de dólares en financiación por parte de Blisce, fondo afincado en Estados Unidos. El récord en su historial que su suma a los 12 millones recaudados en 2018 y 2019. Sin embargo, fue su última operación la que les ayudó a dar el salto al siguiente nivel: Estados Unidos y Canadá. Presentes desde hace 3 años, ha sido este 2022 (con el antecedente de 2021) cuando más registros han logrado. Ahora suman más de 2 millones de usuarios en el país norteamericano y con la idea de conquistar la región con su modelo de cero desperdicios.