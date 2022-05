Semanas atrás, Rosalía publicó en TikTok una actuación en directo de su nuevo disco, Motomami, que es en realidad un largometraje grabado en su totalidad usando iPhones dirigido por la propia artista junto a STILLZ. Ahora también disponible en YouTube y otras plataformas.

Desde un punto de vista creativo es una genialidad absoluta. Rosalía adopta por completo el formato vertical de TikTok. Con una producción muy lograda, sí, pero que desde la narrativa visual busca un acercamiento íntimo con la audiencia. La intención se transmite desde el primer segundo en que la vemos sosteniendo ella misma el iPhone, usando la cámara selfie para grabarse.

Pero solo hay que ver los créditos al acabar el live performance para entender que esto es una producción de gran escala con un equipo creativo y de producción bastante grande. ¿Realmente todo se ha grabado en un iPhone? ¿Cuáles son los retos más complejos detrás de hacer una producción de estas proporciones que se verá, en su mayoría, en un smartphone, en formato vertical, en una red social?

Con estos datos sobre la mesa, la oportunidad de entrevistar a Christopher Ripley, director de fotografía del live performance, era irresistible. Pudimos nerdear bastante acerca de cómo convertir un iPhone en una parte fundamental de la narrativa del vídeo, los retos detrás de las grabaciones en vertical, su futuro, sus posibilidades, sus limitaciones, el encuadre como un elemento creativo. Hasta cosas un poco más técnicas como las posibilidades que da ProRes en el iPhone o cuándo es mejor, simplemente, desactivar la estabilización óptica del dispositivo para crear imágenes más íntimas, aunque tiemble más el encuadre, que es algo que se ha convertido en una marca visual de las redes sociales en al actualidad.

Hipertextual: Mi primera pregunta puede ser un tanto obvia. ¿Es esta tu primera experiencia haciendo una producción en formato vertical? ¿Sientes que fue una limitación en tu proceso creativo o crees que el formato en si mismo ofrece nuevas oportunidades?

Christopher Ripley: He grabado bastante en formato vertical para diferentes proyectos cortos, pero es la primera vez que lo hago en un largometraje.

En un formato estándar horizontal tienes que alejarte bastante o elegir un plano general amplio para mostrar las coreografías de cuerpo entero. Nos encantó cómo grabar en vertical nos permitía capturar la acción de cuerpo entero, pero al mismo tiempo mantenernos cerca del talento.

Estoy seguro que es parte del motivo por el cual vídeos de personas bailando en formato vertical funcionan tan bien en TikTok.

También tuvimos la oportunidad de jugar un poco con composiciones verticales, los bailarines posicionados alrededor de Rosalía en las escaleras en Bulerias, por ejemplo. O la forma vertical de la habitación azul en Candy.

Me gustó mucho que el aspecto vertical nos permitió crear encuadres poco ordenados que deconstruyen el espacio. En muchas ocasiones, creábamos encuadres rotos donde dos tercios de la parte inferior sería un blanco perfecto y la parte superior del encuadre son luces en el escenario. A lo largo de la pieza musical estábamos buscando constantemente formas de deconstruir la idea de una interpretación musical y acercarnos hacia una sensación un poco más caótica del "hazlo tú mismo". Espero que esos encuadres divididos que revelan el detrás de cámaras hayan ayudado a crear justo eso.

H: Esto es bastante técnico, pero tengo que preguntar: desactivar (o eso parece) todas las funciones de estabilización de imagen en los primeros segundos de "Saoko", cuando Rosalía parece sostener el iPhone en la mano haciendo un plano selfie, ¿fue a propósito?

CR: ¡Sí! Nos encanta las funciones de estabilización de imagen del iPhone, pero sentíamos que al deshabilitarlas se crearía una sensación mucho más obvia de que Rosalía sostenía el teléfono y preparar a las personas para al interpretación un tanto caótica y desordenada de Saoko.

H: Estoy fascinado con el hecho de que, en varios temas, el iPhone se convierte en parte de la narrativa. En "Hentai" se cae y eso funciona como parte de una transición, en "La Combi Versace" ¡incluso puedes ver la interfaz de la app de Fotos! ¿Me puedes contar un poco más sobre cómo decidieron incorporar el dispositivo de grabación como parte clave de los vídeos?

Christopher Ripley

CR: La idea era ir más allá del truco de "Todo lo grabamos en un iPhone" y tratar realmente al dispositivo como un elemento físico en el espacio, un objeto que puede caerse, que puede ser cubierto por tierra o lanzado de una persona a otra. Y como mencionas, queremos tratar al iPhone como un elemento que es parte integral de la narrativa.

Me encantan esos momentos en que uno de los bailarines es pillado espiando en el iPhone o cuando Rosalía graba, de forma improvisada, una celebración de cumpleaños cuando está regresando al set de grabación.

Queríamos hacer más que simplemente grabar con un iPhone y tratar de imitar lo que se puede hacer con cámaras normales de cine. Era más acerca de aceptar que estamos con un iPhone en una situación de "hazlo tu mismo". Que además elimina ciertas pretensiones sobre las interpretaciones en directo pregrabadas. Además, rompe las barreras entre el talento —en este caso Rosalía— y su audiencia.

H: Hay un montón de clips grabados con el lente 0,5x, ¿es a propósito?

CR: Al inicio, durante las pruebas que hicimos con "Saoko", nos dimos cuenta que los bailarines lanzaban el iPhone entre ellos con la cámara 1x, y se sentía súmamente caótico. Con el 0,5x se mantenía cierto sentido de trayectoria en los lanzamientos del dispositivo y la geografía general del espacio. A medida que grabábamos más piezas musicales, nos dimos cuenta que la cámara 0,5x nos ofrecía mover el dispositivo de forma volátil e impredecible sin hacer que la audiencia pierda el sentido de orientación o perder el hilo por completo.

Debido a que el set de grabación es totalmente blanco, hay pocas pistas visuales, por lo que era importante que se mantuviese cierta sensación de espacio.

También hicimos una buena cantidad de grabaciones usando la cámara selfie (frontal) para darle una sensación íntima típica de TikTok y romper las barreras entre talento y audiencia. Permitió que Rosalía puediese hacer composiciones de encuadre y hacer pequeños cambios en la coreografía con retroalimentación visual inmediata. Creando una interpretación orgánica en vez de grabar primero, revisar y hacer cambios en posterior. El lente frontal es un gran angular, por lo que el lente 0,5x era la opción natural cuando hacíamos cortes entre un lente y otro.

Además, el lente 0,5x tiene una estabilización digital que nos permitió hacer algunos movimientos interesantes con la coreografía. En La Combi Versace, Stillz, [el co-director junto a Rosalía] operaba el iPhone con el lente 0,5x y la estabilzación activa siguiendo una de las piernas de Rosalía mientras la recorría a través del suelo del set de grabación.

De hecho algunas personas me han escrito preguntándome qué clase de robot complejo utilizamos para grabar ese movimiento. La respuesta es que simplemente es el iPhone y un poco de ensayo para lograr la toma, junto con un poco de distorsión geométrica y la estabilización interna.

Es una lección que aprendimos una y otra vez a lo largo de toda la grabación: a veces puedes obtener cosas más interesantes con un iPhone que con un montón de equipo de grabación profesional.

H: Y en “CUUUUuuuuuute”, la audiencia tiene que girar su iPhone a mitad de la canción para volver al aspecto horizontal. Sé que esto no fue un simple truco, porque la toma finaliza mostrando la totalidad del set de grabación (¡contexto!) y empiezan los créditos. Estoy absolutamente fascinado con el hecho de que la audiencia tiene que fisicamente interactuar con su dispositivo para mantener atención sobre lo que está sucediendo y la cámara nuevamente se convierte en una parte integral de la narrativa visual. Tal vez estoy viendo mucho más de lo que realmente es, pero me encantaría entender más acerca del proceso creativo y el tren de pensamiento detrás de lograr que esto funcione tan bien

CR: ¡Muchas gracias! No, de hecho sí es algo en lo que estábamos todos muy emocionados de lograr. Jugar y deconstruir el formato vertical de TikTok a lo largo de toda la pieza musical. El cambiar a horizontal para algunas canciones y tener que rotar para otras ("Hentai" y "Como un G") y finalmente tener esa transición de vertical a horizontal para el final del largometraje y revelar la totalidad del contexto del set de grabación.

Estábamos realmente interesados en las posibilidades y alentando (casi que forzando) a la audiencia a rotar el iPhone para darle algo de activo a una experiencia que es inherentemente pasiva. Queríamos que esta experiencia más interactiva rompa algunas de las barreras entre el talento y la audiencia y crear una sensación de estar en el momento, en el directo, en vez de simplemente mirar un vídeo muy pulido y producido. ¡Definitivamente fue un poco un experimento!

H: ¿Algún clip fue grabado usando la función ProRes del iPhone 13? ¿Es una característica que consideran útil?

CR: ¡Sí! Grabamos prácticamente todo el proyecto usando ProRes, a excepción de los planos grabados a alta velocidad para segmentos en cámara lenta. Grabar en ProRes fue muy útil para nuestro flujo de trabajo.

Debido a que ProRes no necesita ser transcodeado, podíamos empezar a trabajar en la edición inmediatamente después de la grabación. Mientras grabábamos en el set, al mismo tiempo nuestros editores estaban en otra sala trabajando en lo que acabábamos de hacer. De esa forma obtuvimos retroalimentación instantánea en todo lo que estábamos haciendo y hacer cambios inmediatos en tiempo real.

Nuestro maravilloso colorista, Marc Morato, también tuvo mucha más información con la que podía trabajar gracias la códec ProRes. De esa forma tenía más espacio para trabajar en el color de la imagen grabada con diferentes iPhones, corregir tonos de piel, y ajustar el balance de blancos en el set, para conseguir el color perfecto.

H: ¿Cuántos iPhones utilizaron a lo largo de toda la producción?

CR: Creo que usamos trece iPhone 13. Algunos eran iPhone 13 Pro y otros 13 Pro Max. Fue bastante útil tener acceso a tantos dispositivos para ser usados en diferentes montajes.

Montamos algunos iPhones en diferentes ángulos en el set azul que usamos para Candy de tal forma que teníamos diferentes opciones a usar sin tener que grabar varias veces el mismo tema.

También montamos un set de iPhone para hacer el efecto “bullet-time” [referencia a las míticas escenas de Matrix] para congelar la coreografía en cierto punto.

El equipo bulles-time utilizado para la producción del live performance de Motomami de Rosalia.

Tener tantos iPhone también nos fue útil porque preconfigurábamos algunos de ellos para diferentes equipos de grabación sobre los que montábamos, en vez de usar uno o dos y tener que desmontarlos y volver a montarlos.

Por ejemplo, para el casco que rota y el casco de primera persona utilizado en Saoko o el equipo que usamos para las tomas en rotación desde plano superior en Hentai. También los iPhone montados en las scooters en Chicken Teriyaki. Montamos un iPhone en una grúa para CUUUUuuuuuute. También montamos un iPhone en un robot de motion control para Diablo. Podíamos usar un equipo u otro dependiendo de la situación y mantener el ritmo, sin tiene que esperar al montaje y desmontaje.

H: Sé que este no es tu primer vídeo musical en que el artista también dirige. Se me viene a la mente el trabajo que hiciste con Billie Eilish, pero ¿cómo se diferencia la experiencia con trabajar con un director tradicional? Y sí, tengo que preguntar: ¿cuál fue la experiencia de trabajar en este proyecto con Rosalía, siendo algo tan distinto a un vídeo musical tradicional?

CR: Rosalía y su director creativo, Ferran, y el co-director del largometraje, STILLZ, todos trabajaron de forma muy cercana y orgánica. Los preparativos fueron un proceso muy fluido, divertido, en donde las ideas se integraban, mezclaban, cambiaban y eliminaban y después se volvían a integrar. Y esa sensación de diversión y creatividad se mantuvo después a lo largo de la grabación.

Rosalía es muy comunicativa y reflexiva. Crea atmósferas maravillosas en las que todos se sienten muy emocionados y dispuestos a hacer el mejor trabajo posible, a dar lo mejor de sí mismos, sin miedo a tomar riesgos. Ama el diálogo y las discusiones que se forman, creando una sensación de colaboración Pero también tiene una sensación de claridad absoluta sobre lo que quiere conseguir. De forma calmada y respetuosa fue empujando hasta conseguir lo que buscaba. Aún cuando nos topábamos con un obstáculo, mantenía la cabeza fría y actitud positiva, para mantener una atmósfera en que se buscaban soluciones e incluso nos ayudó a navegar por esos momentos.

Por lo que me sorprendió no lo diferente que es ser dirigido por una estrella del pop, sino por lo similar que es trabajar con un director con mucha experiencia. Su habilidad de colaborar con una tenacidad de mucha calma, me recordó a muchos de los mejores directores con los que he trabajado.

Ame la experiencia de trabajar con Rosalía.