Si pensabas que pagar con Apple Pay era sencillo, esta noticia te volará la cabeza. Según MasterCard, el futuro de los pagos está aquí, y para acceder a él solo necesitas de tu sonrisa.

Mediante una publicación en su web anunciaron MasterCard Biometric Checkout Program, con la cual solo necesitarás sonreír al terminal de pagos para aprobar la compra. Esta propuesta será lanzada de manera global, aunque en el comunicado comentan que las pruebas comenzarán primero en Brasil.

La compañía ha hecho énfasis en que no requieres tarjetas ni tampoco un dispositivo móvil. Únicamente debes aprobar la factura de compra, y posteriormente sonreír a la cámara para confirmar el pago en las tiendas de tu preferencia.

MasterCard da paso adelante para el futuro de los pagos

MasterCard señala que su idea nace porque, en muchas ocasiones, las manos de los compradores están ocupadas cuando están a punto de realizar un pago. Lo anterior, evidentemente, genera que el proceso de pagar no sea del todo eficiente. No solo para los clientes, también para las tiendas. "Ya no hay que buscar el teléfono o la cartera cuando se tiene las manos ocupadas: la próxima generación de pagos en persona solo necesitará una sonrisa rápida o un gesto de la mano", explica la empresa, y agrega:

"Una vez inscrito, no es necesario ralentizar la cola de la caja buscando en los bolsillos o en el bolso. Los consumidores pueden simplemente comprobar la factura y sonreír a una cámara o pasar la mano por encima de un lector para pagar. La nueva tecnología garantiza una experiencia de pago rápida y segura, a la vez que permite a los consumidores elegir cómo quieren pagar. Para los comerciantes, las ventajas también son considerables, desde tiempos de transacción más rápidos y colas más cortas hasta una mayor higiene y seguridad. El sistema de pagos puede integrarse con programas de fidelización y recomendaciones personalizadas para ayudar a los consumidores a encontrar productos que les puedan interesar en función de sus compras anteriores." Mastercard

Además, para inscribirte en el proyecto solo tienes que descargar una app en tu móvil, o ir a una tienda autorizada en el Mastercard Biometric Checkout Program y alistarte.

Muy pronto estará en otras latitudes

El piloto inicial de pruebas comenzará en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. En un principio, solo cinco tiendas de la ciudad contarán con la nueva función de pagos biométricos de la compañía. Sin embargo, Mastercard tiene planes de llevar esta tecnología al resto de continentes en el mundo.

Mastercard está trabajando con socios, incluyendo NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID y Fujitsu Limited para asegurar el lanzamiento y la escala de estos nuevos tipos de modalidades de pago alrededor del mundo. Mastercard Mastercard

Por supuesto, puede que sea una tecnología bastante parecida a lo ya visto con Apple Pay y su Face ID. Sin embargo, en esta ocasión no necesitarás de ningún dispositivo o tarjeta. Con solo mostrar tu cara, los pagos quedarán autorizados rápidamente, un paso más adelante en la automatización de las compras.

Desde el comienzo de la pandemia, muchos comercios y compañías han decidido innovar con los métodos de pago. De hecho, en Japón ya existen las pantallas de pago holográficas, un método que permite que los compradores procesen sus compras sin necesidad de tocar botones físicos o una pantalla que pueda convertirse en un foco de infecciones.