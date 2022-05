El abandono de Windows Movie Maker por parte de Microsoft es una de esas decisiones controvertidas del gigante de Redmond que más críticas ha suscitado. A la lista se unen otros nombres icónicos como Messenger o Hotmail, sustituidos respectivamente por Skype y Outlook. El editor de video gratis de Windows marcó tendencia y nada hacía esperar que fuera a dejar de estar por defecto en el sistema operativo emblema de Microsoft. Pero Clipchamp quiere acabar con la polémica.

Aunque Windows Movie Maker abandonó Windows, es innegable que el video es cada vez más importante. Es más, las redes sociales más populares, como TikTok, Instagram o Twitch, se basan en el video. De ahí que sea inevitable que cualquier sistema operativo deba ofrecer una herramienta de edición de vídeo. En el caso de Windows, el vacío pasa a ser ocupado por ClipChamp, un editor de video online que adquirió el año pasado y que, en adelante, estará integrado como una app más.

Para disfrutar de Clipchamp en tu ordenador deberás actualizar Windows 11 a su versión más reciente. Una vez actualizado, en el menú Inicio encontrarás la app Clipchamp como una más de las que ofrece Windows de manera oficial. Una vez abierta, podrás editar video gratis desde tu PC. Y si todavía no ves la app o utilizas Windows 10, puedes instalarla gratuitamente desde la Tienda de Microsoft.

Antes de empezar, toca registrarse

Como toda aplicación web que se precie, Clipchamp nos pide que nos registremos para empezar a usarla. Y es que básicamente la aplicación funciona conectada a internet. Por suerte, para registrarnos lo tenemos fácil. Puedes introducir una dirección de correo electrónico o aprovechar tus credenciales de Google o Microsoft. También puedes elegir el idioma de la app en la lista. Por defecto, en inglés, aunque también está disponible en español o portugués.

Una vez registrados, ya podemos iniciar sesión y empezar a editar video. Un pequeño “precio” a pagar para usar este editor de video gratis de Windows. Más que nada porque, por ahora, la herramienta es tal cual su versión web. Que, por cierto, todavía está disponible para cualquier plataforma y dispositivo compatible aunque no uses Windows.

Un editor que te resultará familiar

Cuando algo funciona, para qué cambiarlo. Y si hablamos de herramientas y software, si algo va bien, la competencia acabará por incorporarlo. Por eso aplicaciones del mismo tipo se parecen tanto. Y por eso al abrir el editor de vídeo de Clipchamp te resultará familiar. Una barra lateral para añadir recursos a la línea de tiempo (texto, vídeos, imágenes, fondos, transiciones…), la propia línea de tiempo, una vista previa del vídeo, miniaturas del contenido que añadirás al vídeo y una serie de acciones de edición (transformar, filtros, colores, velocidad, audio…).

Vamos, que a poco que hayas trasteado con editores de vídeo online o aplicaciones de escritorio como Windows Movie Maker u otras más recientes como Movavi, Openshot, Lightworks o Adobe Premiere, encontrarás todo en su sitio. Y si es tu primera vez, no te costará demasiado encontrar cada opción. Está todo a la vista. Sin enrevesados menús.

¿Pantalla, cámara o tiramos de stock?

Otra gran ventaja de Clipchamp es que puedes elegir de dónde viene el contenido que mostrarás en tus vídeos. Puedes usar tus propios vídeos, almacenados en la nube o en tu ordenador. O trasladar vídeos de tu teléfono. Pero también es posible grabar vídeo al momento con la cámara de tu PC, grabar tu escritorio para hacer un screencast o, como último recurso, usar vídeos de stock. En concreto, el stock de Clipchamp consta de más de un millón de elementos entre vídeos, imágenes, canciones y otros sonidos. Aunque para tener acceso a todo él necesitarás una cuenta Premium, de pago, que puedes probar gratis durante un mes.

No sólo eso. Si no te atreves a editar vídeos desde cero, puedes acudir en ayuda de las plantillas, pensadas para cubrir cualquier necesidad o formato de vídeo. Por ejemplo, hay una sección específica para YouTube o Twitch para que edites vídeos tipo gameplay con reacción y similares. Así podrás combinar vídeos ya grabados con gameplays que generes al instante y tu reacción grabada con la cámara de tu ordenador.

Por otra parte, una de las funciones más innovadoras de este editor de vídeo sustituto de Windows Movie Maker es que permite añadir voz en off a partir de texto escrito. Como la voz de TikTok pero empleando inteligencia artificial que es capaz de reproducir 170 voces en 70 idiomas. Es difícil que no encuentres una de tu gusto para no tener que poner tu propia voz en tus vídeos.

Editar vídeo como si fuera un puzle

Por lo demás, el proceso de edición de Clipchamp no tiene secretos. La línea de tiempo facilita el retoque del vídeo. Podrás cortar, montar, reordenar fragmentos, etc. Luego podrás añadir pistas de audio y hacer lo propio. Y, además, aderezar todo esto con títulos o mensajes de texto en pantalla, transiciones y lo que surja.

Una vez has montado el puzle combinando todas las piezas (vídeo, imágenes, texto, audio, efectos, transiciones), sólo tendrás que pulsar en el botón Exportar para que se genere el vídeo definitivo. Ese que luego vas a subir a YouTube, LinkedIn o Pinterest. Esas son las opciones oficiales, pero manualmente puedes optar también por Instagram, TikTok o Vimeo, entre muchas otras posibilidades.

Y si te preocupa la calidad del vídeo, puedes elegir entre 480p, la resolución estándar, o apostar por la alta definición (780p) o el Full HD (1080p). Ten en cuenta que a más calidad de vídeo, más espacio ocupará el archivo resultante. Pero, a cambio, mejor calidad ofrecerás a tus seguidores, tanto si te ven desde el televisor como desde smartphones.

En definitiva, Microsoft ha ido por el camino fácil. Para qué desarrollar una herramienta nueva como es el caso de este editor de video gratis para Windows si puedes hacerte con un editor de vídeo que ya existe y cumple con las necesidades de la mayoría. Si buscas un editor de vídeo profesional, tal vez eches de menos alguna característica propia de apps como Adobe Premiere o Final Cut Pro. O sigas añorando Windows Movie Maker. Pero en un contexto en el que cualquier red social como TikTok o Instagram integran su propio editor de vídeo, Clipchamp cumple con creces con sus deberes como editor de vídeo doméstico. Tanto en Windows 10 como en Windows 11. Pese a que requiera que estés conectado para funcionar.

