El final de temporada de Caballero Luna dejó una gran pregunta sin responder: ¿tiene la serie futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel? La historia, que relata el contexto y aventuras de uno de los personajes clásicos de la editorial, llegó a un final inteligente pero cerrado. No obstante, para alivio de los fanáticos, el Mohamed Diab dejó claro en una entrevista para Variety que hay futuro para Marc Spector. También, que podemos esperar mucho más que protagonizar una curiosidad argumental y televisiva para el personaje. Eso a pesar de no aclarar directamente las dudas sobre qué ocurrirá con la recién finalizada producción.

“Si me preguntas, te diría que Moon Knight está aquí para quedarse”, explicó Diab. “Es un personaje interesante. Si eres Marvel, creo que la decisión comercial inteligente es mantenerlo. Lo único es que Marvel no es tradicional. Si tienes éxito, no significa que obtendrás una segunda temporada de Caballero Luna. Por cierto, me mantienen en la oscuridad. No tengo idea (de qué ocurrirá). Solo estoy pensando como un hombre de negocios en este momento. Pero creo que se va a quedar”.

No obstante, a pesar de su certeza, Diab no tiene muy claro cómo podría ser el regreso del personaje a la acción: “Tal vez va a ser una película. Tal vez va a ser un viaje como el que sucedió con WandaVision. Deseo que algún día, si hay una expansión, ser parte de ella. Terminamos de una manera que se siente como un comienzo. Ves a Mark y Steven convirtiéndose en una nueva dinámica, el dos de ellos en un solo cuerpo. Vemos a Jake. Ves al Escarabajo Escarlata, que podría ser un superhéroe o no. Cosas muy interesantes” añadió el director en la misma entrevista.

Lo dicho por el director coincide con sus comentarios durante el estreno de Caballero Luna, cuando aseguró que Marc Spector tenía una cualidad poderosa. Y que eso, le convertía en candidato perfecto para ser parte de Marvel por al menos una década. “Te puedo decir con certeza que puedo verlo en los próximos 10 años, no solo en la próxima película”, dijo Diab a SFX Magazine. “Es un personaje muy interesante. Es probablemente el personaje más interesante que cualquier actor pueda interpretar. Oscar está haciendo un gran trabajo. A la gente ya le gusta incluso desde el tráiler. Creo que Caballero Luna va a resonar en la gente, así que veo que se quedará por mucho tiempo.”

Caballero Luna: un héroe que no se parece a ningún otro

Caballero Luna culminó sin perder un ápice de su cualidad de historia cápsula y experimento narrativo. La serie logró la proeza de contar el origen de uno de los personajes tradicionales de Marvel, conocido por su complejidad. Desde la personalidad escindida de Marc Spector hasta su relación con el panteón egipcio. La serie de Marvel creó una versión sobre el heroísmo basada en un juego de dimensiones, interpretaciones y dobles lecturas que funcionó con éxito. Por si eso no fuera suficiente, logró explorar con éxito los espacios sobrenaturales de la franquicia Marvel. Todo eso en seis capítulos y sin perder el interés.

De modo que la siguiente gran pregunta es si Caballero Luna o el personaje tendrán continuidad en el Universo cinematográfico de Marvel. De hecho, uno de los puntos más controversiales de la serie, es su cualidad de producción única. No conecta con otros personajes, historias o subfranquicias. Tampoco tiene relación con nada de lo relatado hasta ahora en el universo de cine y televisión. Mucho menos, parece empalmar líneas narrativas con algo más amplio. Eso, aunque la serie tomó la ambiciosa decisión de tener una escena poscréditos que deja entrever la amplitud de su historia y todas sus posibles ramificaciones.

Por ahora, con rumores cada vez más fuertes de una segunda temporada, el personaje tiene un futuro al menos de interés para los fanáticos de Marvel. ¿Romperá la tradición de Caballero Luna limitada que hasta ahora solo ha logrado superar Loki? Solo resta esperar.