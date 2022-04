Abril es uno de los meses más importantes para Hacienda, la Agencia Tributaria. Es el mes en el que da inicio la Campaña de Declaración de la Renta. Este año, la Renta 2021 se debe declarar entre el 6 de abril y el 30 de junio. Puedes consultar el borrador por internet, desde tu teléfono móvil o, si lo prefieres o no te queda otra, pedir cita previa y, cuando te toque, ir a una delegación de Hacienda a hacer tu declaración en persona, con la ayuda de un empleado de la Agencia.

Aunque cada año Hacienda nos lo pone más fácil, este trámite no gusta a nadie, salvo que te devuelvan lo cobrado en exceso durante el año pasado. De ahí que este año declaremos la Renta 2021 y no la de este año en curso. Para la mayoría de declarantes, la página oficial de Hacienda permite consultar el borrador, añadir la información que falte y presentar la declaración. Pero no siempre queda claro quién debe hacerla o qué opciones hay para hacerlo posible.

A continuación, vamos a responder las dudas más frecuentes que todos tenemos en mente cuando empieza la Campaña de Declaración de la Renta. Y si nos dejamos alguna duda, te indicaremos cómo encontrar la respuesta oficial directamente en la página de Hacienda.

¿Cuándo empieza y cuándo acaba?

Por razones obvias, la campaña de la Renta se hace respecto al año anterior, ya finalizado. Por eso este año toca hacer la Declaración de la Renta 2021. La campaña empieza oficialmente el 6 de abril. Ese día, ya puedes acceder a Renta Web desde tu ordenador u otro dispositivo conectado y consultar tu borrador, editarlo y presentarlo. Es más, desde el día 8 de marzo ya podías solicitar el número de referencia para acceder a tu borrador. Y desde el 16 de marzo ya podías solicitar tus datos fiscales de 2021 para preparar tu borrador por tu cuenta.

Más fechas importantes. Desde el 3 de mayo puedes solicitar cita previa para hacer la Declaración de la Renta 2021 vía telefónica. Al otro lado del aparato habrá alguien de Hacienda para ayudarte, paso a paso. Y desde el 5 mayo podrás hacer eso mismo, presentar el borrador con ayuda telefónica. Por último, desde el 26 de mayo podrás pedir cita previa para presentar la Declaración de la Renta 2021 vía presencial, con un miembro de Hacienda. Y desde el 1 de junio, los primeros afortunados podrán acudir a su cita a una delegación de Hacienda para presentar la Declaración.

Últimas fechas importantes. El 27 de junio es el último día en el que debes domiciliar el pago de tu Renta 2021 si te salió a pagar. Es decir, a ingresar. Es decir, que la Declaración de la Renta “te salió” positiva. El 29 de junio es el último día para solicitar cita previa. Y el 30 de junio finaliza la campaña.

Si la Declaración te salió positiva, a pagar, las fechas de pago quedan estipuladas al confirmar el borrador. Puedes pagar de una sola vez o fraccionar el pago dos veces. Si, en cambio, te salió negativa, a devolver, no hay una fecha exacta en la que te ingresarán ese dinero. Normalmente, debería ser antes de finalizar este año.

¿Quién está obligado y/o debería hacerla?

La pregunta del millón. La Declaración de la Renta no es para todos. Pero si tienes que hacerla, estás obligado a ello. Para ello conviene repasar los requisitos necesarios y que tienen que ver con tus ingresos en 2021. Estás obligado a declarar tu Renta de 2021 si cumples con alguno de estos requisitos:

Ganaste más de 22.000 euros anuales con tu trabajo. Esto incluye ingresos por ERTE o prestaciones por desempleo. También afecta a pensionistas.

con tu trabajo. Esto incluye ingresos por por desempleo. También afecta a pensionistas. Ganaste más de 14.000 euros anuales con tu trabajo, si tuviste dos o más pagadores. Esto es así si tu segundo pagador y restantes te pagaron 1.500 euros o menos en conjunto. Se considera pagador también al SEPE y si cobraste de un ERTE.

En estos dos supuestos suelen estar la mayoría de declarantes. Pero también están obligados a declarar, o mejor dicho, deberían declarar, quienes no estén obligados pero obtengan una devolución de su IRPF. También quienes puedan obtener deducciones por inversión en vivienda habitual, doble imposición internacional, etc.

Para no pillarte los dedos, consulta el borrador de tu declaración a través de Renta Web. Consultarla no te obliga a nada. Pero así sabrás si el resultado sale negativo, y Hacienda te devolverá, o si sale positiva, y por tanto, estás obligado a presentarla.

¿Cómo consulto el borrador por internet?

Si cumples con los requisitos previos y estás obligado a presentar la Declaración de la Renta 2021 o, en su defecto, sabes que Hacienda te va a devolver lo cobrado de más, el proceso más simple para presentar dicha Declaración es a través de Renta Web. Se trata de una aplicación web que funciona directamente desde el navegador y que te evitará tener que llamar por teléfono o acudir físicamente a una delegación de Hacienda. Además, serás de los primeros en presentar la Declaración y, si tienes suerte, cobrar.

Así que sin más dilación, accedemos al Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB). Como verás, deberás indicar quién eres. Hay tres maneras de hacerlo: con tu número de DNI/NIE, con tu certificado digital o con tu DNI electrónico.

La manera más sencilla de acceder al borrador es empleando tu DNI. Indicamos los números y letra. A continuación, deberás indicar la fecha de validez del mismo. Si ya estás registrado en Cl@ve, te recomendarán que sigas por ahí. En ambos casos, podrás solicitar el número de referencia pulsando en Obtener Referencia. Si hiciste la Declaración de la Renta 2020, es posible que te soliciten introducir el número que aparece en determinada casilla. Finalmente, obtendrás un código de referencia para consultar el borrador las veces que lo necesites.

También podrás modificar tus datos de contacto con la Agencia Tributaria, consultar datos fiscales, consultar datos censales, modificar tu domicilio fiscal, etc. Por último, podrás gestionar tu usuario de la aplicación móvil de Hacienda.

Precisamente, la segunda manera de consultar tu borrador por internet es desde tu smartphone o tablet. Disponible para iPhone, iPad y Android, la app Agencia Tributaria te da acceso a prácticamente la misma información y gestiones que encontrarás en la página oficial de Hacienda. Para iniciar sesión deberás tener configurada una Cl@ve PIN. Para hacerlo, deberás registrarte en este enlace.

Necesito más información

La Agencia Tributaria lo ha dispuesto todo para que el propio contribuyente consulte su borrador, lo edite y lo presente desde el navegador web. Tan fácil como suena. Obviamente, el proceso técnico es sencillo, pero el proceso administrativo no lo es tanto. Conceptos difíciles de traducir, cálculos complicados y ese miedo constante porque no sabemos si nos hemos dejado algo o hemos puesto de más.

Si lo explicado anteriormente no te basta para resolver tus dudas sobre la Campaña de la Renta 2021, no te preocupes. En primer lugar, puedes consultar la Ayuda de Hacienda. Ahí encontrarás todas las respuestas. Calendario, dudas informáticas, manuales, preguntas frecuentes…

Otra ayuda interesante la encontrarás al acceder al Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB). En la esquina inferior derecha, verás una ventana flotante con un icono de teléfono en verde. Se llama Información Tributaria Básica y ofrece servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Con una llamada a través de internet, necesitarás micrófono y/o altavoz, podrás resolver dudas mientras consultas el borrador.