Muy pronto podríamos empezar a ver anuncios en algunos juegos de Xbox. Según publica Business Insider, Microsoft estaría desarrollando un nuevo programa publicitario que aplicaría a su catálogo de títulos free-to-play. Esto seguramente no sea del agrado de los jugadores, pero aparentemente sería implementado de un modo tal que no resulte invasivo durante una partida.

Conscientes de que una determinación de este tipo podría no ser bien recibida por el público, los de Redmond estarían calculando su estrategia con cuidado. Al parecer, la compañía no permitiría que cualquier marca muestre anuncios en sus juegos de Xbox, sino que trabajaría con un número muy limitado (y seleccionado) a través de un marketplace privado.

Aún no queda claro cuál es el plan de Microsoft para este nuevo programa publicitario. Lo que sí menciona el citado informe es que se están evaluando alternativas para implementarlo sin que interfiera en la jugabilidad; así, por ejemplo, podrían mostrarse los anuncios en carteles durante un juego de carreras, o en skins para los avatares.

Cualquiera que sea el caso, la compañía todavía tendría que definir varias cuestiones antes de ponerlo en marcha. Pero lo verdaderamente interesante es que Microsoft no exploraría las publicidades en los juegos free-to-play de Xbox como un nuevo modo de lucrar para fines propios; por el contrario, propondría no llevarse una tajada y permitir que los desarrolladores de los títulos y las marcas compartan el dinero que se genere.

Los juegos free-to-play de Xbox comenzarían a mostrar anuncios

Si el plan evoluciona de buena manera, la intención de Microsoft sería ponerlo en marcha a partir del tercer trimestre de 2022. Así, los dirigidos por Satya Nadella buscarían seducir a que más desarrolladores de títulos gratuitos se sumen a su plataforma. Habrá que ver si la posibilidad de mostrar anuncios es lo suficientemente atractiva para complementarla con las micro transacciones.

La estrategia que los de Redmond plantearían para los juegos free-to-play de Xbox no parece descabellada. Todo dependerá de la calidad de su implementación, y de qué tan estricta sea la compañía a la hora de seleccionar a las marcas con las que trabajará. Si el plan es "pequeño" y no invasivo, es poco probable que a los jugadores les moleste. Pero si la presencia del contenido publicitario comienza a escalar hasta el punto de que no se pueda jugar sin que te empujen anuncios hasta por la garganta, se convertirá rápidamente en un problema.

Al fin y al cabo, si hablamos en términos generales, la presencia de anuncios en los videojuegos no es algo nuevo. Es cierto que en algunos títulos ha sido más sutil que en otros, pero es una veta comercial que los grandes editores ya han explotado. Y también es una realidad que la creciente popularidad de los juegos gratuitos abre la puerta a que cualquier campaña publicitaria pueda llegar rápidamente a millones de personas.

Por el momento, Microsoft se ha mantenido al margen de los comentarios sobre su aparente plan para incluir anuncios en los juegos free-to-play de Xbox. "Siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de jugadores y desarrolladores, pero no tenemos nada más que compartir al respecto", indicaron en un comunicado de prensa.

Si efectivamente avanzan con este plan, esperemos que sea de un modo menos caótico que con Windows 11. Recordemos que los de Redmond fueron noticia recientemente por incluir anuncios en la interfaz del Explorador de Archivos de su más reciente SO; sin embargo, la compañía posteriormente los quitó ante la tremenda reacción negativa de los usuarios y aseguró que simplemente se había tratado de una prueba.