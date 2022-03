WhatsApp ha comenzado a quitar las restricciones de tamaño para el envío de archivos y ahora permite enviar documentos de hasta 2 GB. Por el momento se trata de una prueba limitada a los usuarios de Argentina; sin embargo, no sería raro que pronto comience a expandirse a otras partes del mundo.

Según La Nación, esta función ya está disponible en Argentina en sus apps para móviles, y también en WhatsApp Web y su cliente de escritorio. De esta forma, la popular plataforma de mensajería ha iniciado lo que sería un proceso paulatino para eliminar la restricción para enviar archivos de más de 100 MB.

El citado informe menciona que la elección de Argentina para realizar esta prueba no sería casual. Al parecer, la gran cantidad de usuarios de WhatsApp en el país —donde es la app de mensajería más popular, por lejos— y la amplia variedad de dispositivos utilizados serían claves para analizar el impacto de esta medida.

Un punto a tener en cuenta es que, si bien se menciona que la opción está disponible solo para documentos y que se habilitará gradualmente para fotos y vídeos, no necesariamente se limita a archivos de texto o PDF y similares. Al momento de redactar este artículo pude enviar un par de clips MP4 que superaban ampliamente los 100 MB y el proceso se completó sin problemas; para ello, eso sí, debí cargarlos desde el apartado "Documento", al tocar sobre el ícono del clip de papel.

Adiós a las restricciones para enviar archivos grandes

Según WhatsApp, esta decisión se relaciona con la necesidad de los usuarios de enviar archivos grandes sin que se comprometa su calidad. Entre los ejemplos mencionaron casos como los de negocios que deben enviar contratos de 100 o más páginas, o los profesores que comparten archivos comprimidos con material de estudio a sus alumnos, entre otros.

Además, si bien el envío de archivos de 2 GB se limita a los usuarios argentinos, no está restringido al intercambio de elementos entre ellos. Esto significa que una persona desde Argentina puede enviar un documento de 500 MB o 1 GB a otra en México, España, o donde sea.

WhatsApp ha dejado en claro que por lo pronto se trata de una prueba, pero se desconoce cuánto durará; ni tampoco se ha mencionado de qué dependerá la ampliación de esta característica a otros países del mundo.

Argentina ayudó a forjar a WhatsApp como tal

Lo verdaderamente llamativo es que WhatsApp parece volver a mostrar que tiene una relación mucho más estrecha con Argentina que con otros países. De hecho, Jan Koum, uno de los creadores de la app, manifestó que se inspiró en los problemas de comunicación durante sus visitas al país sudamericano para forjar la idea que luego se convertiría en el servicio de mensajería.

Lo aseguró en 2017, en una charla en la Universidad de Stanford. "En 2008, durante mi estadía en la Argentina era muy difícil lograr que la gente me llame o llamar a otras personas. Conseguí una tarjeta SIM pero no entendía cómo hacer para que me llamen, y los códigos de marcación y los prefijos eran demasiado complicados", dijo.

Claramente, ha corrido agua bajo el puente. Y si bien Argentina no cuenta con un sistema de comunicaciones infalible, sí ha adoptado WhatsApp como una vía de comunicación fundamental para el día a día de sus habitantes. Y con la nueva opción para enviar documentos de hasta 2 GB, la plataforma apuesta a no perder espacio con competidores como Telegram.