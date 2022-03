Warner Bros. y DC finalmente han liberado la escena eliminada de The Batman en la que se puede observar al vigilante de Ciudad Gótica interactuando con el Joker, cuya interpretación corre a cargo de Barry Keoghan. Sabíamos que esta secuencia existía, y afortunadamente Matt Reeves y los suyos no han tardado mucho tiempo en compartirla. Si bien escuchamos al villano en el metraje final, esta es la primera vez que podemos ver su aspecto con mayor detalle. Sí, el personaje es escalofriante.

Joker, al igual que Enigma, se encuentra encerrado en el Asilo Arkham, aunque de momento no sabemos como llegó ahí —tampoco hace falta quebrarse la cabeza para deducirlo—. En The Batman lo vimos sostener una breve conversación con el villano de Paul Dano, una plática que dejó en evidencia la locura de ambos. No obstante, apenas logramos ver su silueta. Ahora, en la escena eliminada, aparece hablando con Batman sin ocultar su rostro. ¿Qué sucede exactamente?

Previo a la detención de Enigma, Batman llega al Asilo Arkham para que el Joker "lo ayude" a descifrar los acertijos de Edward Nashton. Después de todo, es más fácil que entre psicópatas se entiendan. Sin embargo, como puedes ver, Joker no estaba muy dispuesto a cooperar. De hecho, en determinado momento, es el icónico villano quien comienza a generar cuestionamientos al héroe que tiene enfrente. Claramente, la escena hace recordar a aquella que protagonizaron Anthony Hopkins y Jodie Foster en El Silencio de los Inocentes (The Silence of the Lambs).

¿Qué podemos decir del Joker de Barry Keoghan en The Batman? Pese a que la escena es breve, el personaje luce imponente y temible. Tanto por su comportamiento como por su aspecto físico, recuerda un poco al antagonista de Heath Ledger. Sin embargo, su aspecto es todavía más escalofriante porque su rostro está lleno de cicatrices y no tiene demasiado cabello. Por supuesto, conserva esa sonrisa formada por sangre tan distintiva del personaje.

De cualquier manera, lo mejor es tomarnos el material con tranquilidad y esperar a que el Joker tenga el protagonismo que se merece en el universo de Matt Reeves. Todo apunta a que será el villano principal en alguna futura entrega, pero no estamos completamente seguros si lo será de The Batman 2. De hecho, su escena con Enigma deja entrever que, tarde o temprano, trabajarán juntos.

Tras el estreno de The Batman, Matt Reeves ya había ofrecido algunas palabras en relación al Joker. En una entrevista con IGN, dijo que "Tiene esta enfermedad congénita, y nunca puede dejar de sonreír", y agregó:

"Estaba hablando de El hombre elefante [1980], porque amo a David Lynch, y dije: «Bueno, tal vez hay algo aquí que no es porque cayó en una tina de productos químicos o no es lo de [Christopher] Nolan, donde tiene estas cicatrices y no sabemos de dónde vinieron. ¿Qué pasa si es algo que le ha tocado desde que nació y que tiene una enfermedad congénita que le impide que deje de sonreír? Y ha tenido esta reacción muy oscura, y ha tenido que pasar una vida de gente mirándolo de cierta forma; y él sabe cómo meterse en tu cabeza". Matt Reeves

Respecto a por qué eliminó esta escena del metraje final de The Batman, dejó claro que no fue una orden de Warner, sino una decisión argumental: "Hay una escena que me encantaría que la audiencia viera y que no incluí. No porque alguien me pidiese que la cortara, sino porque no pensé que dentro de la narrativa más amplia funcionara, que fuera necesaria. Pero es una escena genial con ese mismo prisionero invisible en Arkham".