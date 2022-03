Es la consola de videojuegos más vendida de la historia. Con más de 155 millones de unidades vendidas, PlayStation 2 es la consola más famosa, por delante incluso de la Nintendo DS, la Game Boy o la más reciente PlayStation 4. Quién sabe si llegará a ser superada alguna vez. Sea como fuere, los años no pasan en balde, la tecnología avanzada y hoy en día podemos encontrar emuladores de PS2 para jugar en diferentes dispositivos. Es más, incluso puedes encontrar un emulador de PlayStation 2 para Raspberry o uno que funciona en tu navegador web.

Resulta increíble la capacidad que tiene el software de emular el hardware. Sustituir las piezas de un aparato que en su día fue lo más potente del mercado por líneas de código. El resultado no es 100% exacto, pero la sensación es muy similar. Es el caso de la emulación de PS2. Con una CPU de 128 bits de casi 299 MHz, 32 MB de RAM y demás componentes, la PlayStation 2 supuso una revolución en el sector de los videojuegos.

Y resulta difícil olvidar títulos de PS2 como GTA: San Andreas, Gran Turismo 4, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, Tekken 5, God of War y God of War II, algunos de los mejores títulos de la saga Need For Speed o Kingdom Hearts. Es más, no tienes porqué olvidarlos. Puedes jugarlos cuando quieras. Aunque no tengas una PS2 delante gracias a un emulador de PlayStation 2 como el popular PCSX2 o como Play!, que también apunta maneras.

Un emulador de PS2 en tu navegador

Play! es un emulador de Playstation 2 que tiene una particularidad. Se puede ejecutar directamente desde el navegador web. En concreto, se recomienda usar Google Chrome o Mozilla Firefox. Y en vez del controlador de PS2, deberás usar tu teclado. Por lo demás, tiene más ventajas. Primero, no necesitas cargar un archivo de BIOS. Solo tendrás que cargar el archivo del juego. Y puedes elegir entre formato ISO, CSO, CHD, ISZ, BIN o ELF.

En palabras de su creador, por ahora se trata de un experimento. Es decir, se trata de probar hasta qué punto puede llegar la emulación de videoconsolas. Quién sabe hasta dónde llegará el proyecto. De ahí que la lista de juegos compatibles no sea tan completa como podríamos esperar. Aunque no está nada mal para jugar a PS2 en el navegador web.

En el momento de escribir estas líneas, se han testeado más de 1.730 juegos. El 25% son jugables y un 53% son jugables pero tienen algún bug. No está nada mal. En la lista de juegos compatibles puedes buscar tus juegos favoritos y, si logras hacerte con su ISO, probarlos en el emulador de PS2 tú mismo y colaborar con el proyecto.

Una alternativa al emulador PCSX2

Con todo, si quieres ir más allá de comprobar qué tal se comportan los juegos de PS2 en un navegador web actual, puedes hacerte con Play! e instalarlo en Windows, macOS, Linux y Android. Puedes compilar el código tú mismo o descargar el instalador oficial. Para Android, puedes descargar el instalador APK o instalar este emulador de PlayStation 2 directamente desde Google Play. También hay una versión para iOS, pero para instalarlo necesitarás usar Cydia.

Actualmente, el emulador de PS2 más recomendado es PCSX2. La idea detrás de Play! es crear una alternativa fácil de usar. De usar y de configurar, uno de los principales problemas de algunos emuladores de consolas clásicas. Otra de sus ventajas es que no necesitas buscar el archivo de BIOS. Solo tienes que instalar el emulador y luego cargar el archivo del juego.

Aviso legal. No está de más recordar que aunque los emuladores de consolas son legales, no está del todo claro qué ocurre con las ROM o con las BIOS. Por lo general, se considera ilegal el uso y posesión de una ROM, ya que es una copia digital no autorizada de un videojuego que tiene propiedad intelectual. Lo mismo ocurre con la BIOS. Cuando descargas un emulador que requiere BIOS, ésta no suele venir incluida por motivos legales, ya que está protegida por las leyes al igual que la ROM o archivo del juego. Eso no impide que puedas encontrar multitud de ROMs en internet si haces una búsqueda. Pero usarlas corre por tu cuenta y riesgo.

En este sentido, mientras que PCSX2 necesita un archivo de BIOS para funciona, Play! se desmarca de esa propuesta. Así simplifica su instalación y configuración. Solo te tendrás que preocupar de encontrar las ROM de los juegos que quieras recordar.