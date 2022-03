Han pasado casi 15 años desde el estreno de National Treasure: Book of Secrets (La búsqueda 2: El diario secreto en España y La leyenda del tesoro perdido 2: El libro de los secretos en Latinoamérica). Durante todo ese tiempo se ha especulado sobre una posible parte y, si bien en algún momento estuvo en desarrollo, al final el proyecto quedó en nada. ¿Por qué? Nicolas Cage, El protagonista de las películas, ha salido a explicarlo.

En una entrevista con GQ, Nicolas Cage abordó las causas que echaron abajo la tercera parte de National Treasure. De hecho, el actor no se guardó nada en contra de los dirigidos por Mickey. Dejó entrever que Disney se olvidó del proyecto por el pobre desempeño en taquilla que tuvieron los largometrajes que él mismo protagonizó tras La búsqueda 2.

"El teléfono dejó de sonar. Fue como, '¿Qué quieres decir con que ya no estamos haciendo National Treasure 3? Han pasado 14 años. ¿Por qué no?’… Bueno, Sorcerer's Apprentice no funcionó y Ghost Rider no vendió boletos. Drive Angry vino y se fue", declaró. Sin embargo, esta es solo la intuición de Nicolas Cage, ya que Disney nunca reveló las razones exactas.

Recordemos que National Treasure 3 recibió luz verde por parte de la compañía poco después de estrenarse la secuela. Jerry Bruckheimer, productor del filme, incluso llegó a decir que el desarrollo ya estaba en marcha. No obstante, los años pasaron y el proyecto se retrasó hasta ser ignorado por completo.

"Cuando hablo de amigos falsos en Hollywood, no me refiero a Jerry. Estoy hablando de Disney. Son como un transatlántico. Una vez que van en cierta dirección, tienes que conseguir un millón de remolcadores para tratar de girar de nuevo", sentenció Cage.

¿Realmente National Treasure 3 no vio la luz por los posteriores fiascos en taquilla de Nicolas Cage? Puede ser, ya que Disney toma en cuenta muchísimos factores antes de iniciar una nueva producción. Sin duda, el fracaso que más hizo ruido fue el de Ghost Rider, que no solo no logró los ingresos esperados (apenas $229 millones de dólares), también fue destrozada por la crítica y es una de las peores cintas basadas en un personaje de cómics.

Eso sí, Nicolas Cage puede respaldarse con los números de National Treasure, ya que los dos filmes existentes tuvieron una excelente recepción económica. El primero recaudó los nada despreciables 347 millones de dólares, mientras que El diario secreto alcanzó 457 millones de dólares. Son precisamente estas cifras las que dieron pie a una serie en Disney Plus. Este proyecto, por supuesto, no tendrá a Cage a bordo.

La serie será un tanto diferente a lo que vimos en la pantalla grande. Según la información de Deadline, estará dirigida a un público más joven y esto se reflejará en la edad de los actores, que todavía no son anunciados. Por otra parte, se centrará en problemas actuales de comunidad, autoría histórica y patriotismo. El ya mencionado Jerry Bruckheimer será el productor, mientras que Marianne y Cormac Wibberley volverán a hacerse cargo del guion.

¿Nos olvidamos de la tercera película por completo? Todo puede pasar. De lo que sí puedas estar seguro es que, salvo un giro inesperado en esta historia, Nicolas Cage no volverá a participar en la franquicia.