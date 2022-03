Anonymous no ha hackeado a Nestlé; fue la compañía quien filtró sus propios datos. Esta es la sorpresiva respuesta que la empresa suiza ha ofrecido en relación al supuesto robo de datos por parte del mencionado grupo de hackers. En declaraciones a Gizmodo, un portavoz de Nestlé ha desmentido mediante correos electrónicos la narrativa publicada por Anonymous.

Apenas ayer martes, nos hacíamos eco de la noticia que aseguraba que Anonymous había logrado hacerse con 10 GB de datos de Nestlé. Esta información contenía, supuestamente, contraseñas y correos electrónicos de la empresa, así como también datos de más de 50.000 clientes comerciales. Ahora, las palabras del portavoz de Nestlé parecen asegurar que todo ha sido una mentira fabricada por el grupo de hackers.

La multinacional comenta en sus conversación con el medio: "Esta reciente afirmación de un ciberataque contra Nestlé y la posterior filtración de datos no tiene ningún fundamento". La empresa, además, asegura que estos datos fueron publicados accidentalmente por ellos mismos el pasado mes de febrero; mientras se llevaban a cabo pruebas en línea.

La palabra de Nestlé contra la de Anonymous

Se refiere a un caso de febrero, cuando algunos datos de pruebas aleatorias y predominantemente disponibles al público de naturaleza B2B se hicieron accesibles involuntariamente en línea durante un corto período de tiempo. Nestlé

De esta forma, el representante de Nestlé afirma que toda la información recolectada por Anonymous lleva, de hecho, varias semanas rondando por internet. Parte de estos datos ya eran públicos, mientras que otros permanecían sin ser descubiertos. No obstante, parece que Anonymous no ha publicado nada que la compañía ya no supiese de antemano.

En un posterior correo, el portavoz de Nestlé comenta al citado medio lo siguiente:

Algunos datos predominantemente públicos (por ejemplo, nombres y direcciones de empresas y algunas direcciones de correo electrónico de empresas) se pusieron erróneamente a disposición en la web durante un periodo de tiempo limitado (unas pocas semanas). Nuestro equipo de seguridad lo detectó en su momento y se llevó a cabo la correspondiente revisión. Los datos se prepararon para un sitio web de prueba B2B para realizar algunas comprobaciones de funcionalidad. Nestlé

¿Qué está sucediendo entre Anonymous y Nestlé?

Supuestamente, Anonymous habría filtrado hasta 10 GB de datos de Nestlé en forma de venganza por su presunto apoyo al "régimen criminal del Kremlin". Cuarenta y ocho horas antes, el grupo de hackers pedía la retirada a varias compañías que continúan operando en suelo ruso, incluyendo a la multinacional suiza.

No obstante, ahora la propia Nestlé ha salido a negar esta narrativa. Además, asegura en declaraciones pasadas que su funcionamiento en Rusia está limitado, y solo se mantienen en producción productos esenciales para la población. Todo lo demás ha sido retirado del mercado, comentan. Asimismo, han suspendido las importaciones y exportaciones de productos no esenciales.

No obstante, Nestlé se ha ganado la crítica de políticos y organizaciones activistas. Según una publicación de Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Universidad de Yale, la empresa ha sido listada en el segundo peor grupo de compañías que siguen operando en Rusia; solo una categoría por encima de las que peor se han comportado durante el conflicto.