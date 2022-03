Actualización, 22 de marzo a las 18:40 (Hora del Centro de México): Por ahora, parece que Google, Gmail y YouTube vuelven a funcionar con normalidad en el país.

Actualización, 22 de marzo a las 17:50 (Hora del Centro de México): Google Drive y Spotify tampoco están funcionando correctamente en México.

Publicación original:

Durante los últimos minutos se han multiplicado los reportes sobre problemas de conexión en los servicios de Google en México. En el mejor de los casos, el buscador, así como Gmail y YouTube, tardan una cantidad considerable de tiempo en cargar. Webs como Downdetector ya muestran que los usuarios están externando su preocupación porque, en el caso de la plataforma de correo, es esencial para el trabajo —y YouTube para perder el tiempo en el trabajo, claro—.

Curiosamente, Google no ha sido la única afectada por esta situación durante la presente semana. Apenas el lunes, iCloud y otros servicios de Apple estuvieron caídos por casi tres horas. Apple TV+, Apple Music, la App Store y la iTunes Store estuvieron inaccesibles en prácticamente todo el mundo. De hecho, las tiendas físicas de Apple perdieron acceso al sistema de soporte y compras, así que los empleados se vieron obligados a usar bolígrafo y papel para continuar con la jornada laboral.

Crédito: Unsplash

Desde luego, es normal que se generen sospechas porque estas situaciones se están presentando en un momento donde los ataques cibernéticos se han intensificado debido a la guerra en Ucrania. No obstante, es importante mencionar que, de momento, ni Google ni Apple han ligado estos inconvenientes al mencionado conflicto bélico. Todo será especulación mientras no tengamos más información al respecto. En el caso de los de Cupertino, no aclararon qué provocó el fallo en sus servicios.

No sería la primera vez que los internautas sufren por la caída de las plataformas de Google. Sin embargo, no es común que el buscador igualmente tenga problemas. Por otra parte, parece que estamos hablando de un suceso aislado que únicamente afecta a México y otros países de Latinoamérica. No hay información que indique una situación similar en Estados Unidos y Europa, por ejemplo.

Estaremos actualizando esta publicación conforme tengamos más datos relevantes a la mano. Recuerda que la caída de Google y otras plataformas populares de internet se convierte en una excelente oportunidad para conocer a las personas que te rodean.