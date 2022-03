Apple Card, la tarjeta de crédito que la compañía de Cupertino anunció en 2019 para maximizar su servicio de pagos móviles, podría lanzarse a nivel internacional próximamente. La firma de la manzana ha adquirido Credit Kudos, una startup británica valorada en unos 150 millones de dólares que destaca por ofrecer una API capaz de obtener datos e información precisa y actualizada sobre solicitudes de préstamo, y así facilitar el trabajo a los prestamistas.

Según informa The Block, Apple compró Credit Kudos en la semana del 21 de marzo. Si bien la compañía no ha confirmado la adquisición de la startup, los términos y condiciones que aparecen en la web de la financiera redirigen a la página de Apple. Esto parece indicar que la firma de Tim Cook ha completado la compra. Tampoco hay detalles sobre cuál es el objetivo de Apple con esta transacción. No obstante, el simple hecho de que Credit Kudos sea una firma dedicada a asuntos relacionados con los créditos, hace pensar que la firma de Cupertino tiene la intención de expandir la Apple Card a Europa o Reino Unido usando su tecnología.

La Apple Card, recordemos, solo está disponible en Estados Unidos junto a la entidad financiera Goldman Sachs. Esta permite realizar compras en cualquier establecimiento que admita Apple Pay –aunque también se entrega una tarjeta de titanio para pagar físicamente donde sea imposible usar Apple Pay–.

La Apple Card ofrece, además, diferentes ventajas respecto a una tarjeta de crédito estándar. No tiene ningún tipo de comisión y permite, además, recuperar un 2% del total de la compra en las tiendas (siempre que el pago se haya hecho con Apple Pay). En caso de pagar con la tarjeta física, el cashback es del 1%. Por las compras realizadas en Apple o ciertos comercios seleccionados, el porcentaje asciende hasta el 3%.

El sistema, por otro lado, muestra una vista detallada sobre las transacciones. También información con diferentes facilidades para el usuario, como la posibilidad de ver de forma clara los intereses que pagará si decide fraccionar su deuda en varios plazos.

La Apple Card se prepara para su lanzamiento global mientras Apple Pay sigue expandiéndose

A la espera de que la compañía lance la Apple Card en Reino Unido o Europa, Apple Pay, el sistema de pagos móviles, continúa expandiéndose de forma global. Hace tan solo unos días, el servicio se activaba en Argentina y Perú, permitiendo a los usuarios de ambos países enlazar su tarjeta de crédito o débito —siempre y cuando su banco sea compatible— para pagar directamente desde el móvil en aquellos comercios que así lo admitan.

Del mismo modo que la Apple Card, Apple Pay es completamente gratuito. No es necesario pagar ningún tipo de comisión por su uso. La activación de la tarjeta, además, puede realizarse directamente desde la app Wallet. O bien, desde la aplicación del banco.