Con la Starship de fondo, Elon Musk ha presentado las últimas novedades de la nave de SpaceX. Con todos los ojos del prime time estadounidense puestos en la conferencia de prensa, la empresa aeroespacial del multimillonario ha hablado sobre la nave que podría llevarnos a Marte. Y es que el próximo mes podría recibir la "aprobación ambiental" que le faltaba de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esto significa que los planes de Musk para volar su nave este mismo año estarían más cerca. Pero veamos todo lo que ha contado el magnate; ya que no SpaceX llevaba desde 2019 sin hacer una actualización sobre Starship.

A pesar de los retrasos que lleva a sus espaldas la Starship de SpaceX, Elon Musk ha afirmado en una conferencia de prensa la noche de este jueves que estará lista muy pronto. De hecho, todo apunta a que en un par de meses tendríamos el primer vuelo orbital de la nave, según recoge Bloomberg. "Estamos haciendo un seguimiento para tener la aprobación reglamentaria y la preparación del hardware más o menos al mismo tiempo", ha explicado Musk. "Básicamente, un par de meses para ambos". "Hemos recibido una indicación aproximada de que puede haber una aprobación en marzo; pero es todo lo que sabemos", añadió.

Sin embargo, en 2019 también había hablado de que la nave estaría preparada para su primer vuelo orbital en unos meses. Y que solo un año después, la podríamos ver llevando personas al espacio. Pero sus objetivos se vieron aplazados tras varios vuelos de prueba, sin pasajeros, que terminaron en llamas; por lo que hemos tenido que esperar. Ahora, tres años después parece que todo anda sobre ruedas y veremos la Starship muy pronto surcando el cielo.

Así es la nave de SpaceX

La Starship en vertical, justo antes de ser lanzada, mide unos 120 metros de largo y los vuelos en ella deberían costar menos de 10 millones de dólares de aquí a dos o tres años, según explicó Elon Musk en la presentación de SpaceX. Esto es una sexta parte de lo que cuesta ahora un vuelo del Falcon 9, cuyos viajes rondan los 60 millones. Además, a largo plazo, y sin una fecha específica, a la compañía le encantaría hacer al menos tres vuelos diarios a Marte. Pero eso ya se verá mucho más adelante. Porque antes hay que pisar la Luna de nuevo.

Además de hablar sobre todo esto, SpaceX también ha mostrado en la presentación un vídeo en el que se ve cómo debería de ser un vuelo perfecto de la Starship. En las imágenes se ve cómo sería un lanzamiento y los componentes de esta. Por ejemplo, despegaría un sistema compuesto por una nave Starship y un cohete Super Heave. Una vez salga del planeta, el propulsor se desprenderá y volverá a su torre de lanzamiento. De manera ideal, los brazos de la torre atraparían el cohete para que, más tarde, pudiera ser reutilizado. Mientras que la nave seguiría su camino hasta llega a su destino; ya sea la Luna o Marte.

Motores pensados para Marte

Musk también comentó en la conferencia que el cohete Super Heavy tiene más del doble de empuje que un Saturno V, que es el mayor cohete que ha ido al espacio hasta el momento. En estos momentos cuenta con 29 motores Raptor, recogen en Engadget; pero podrían llegar a tener 33. Estos motores han sido diseñados pensando directamente en los viajes a Marte; ya que queman oxígeno líquido y metano líquido, dos elementos que pueden obtenerse en el planeta vecino.

A parte, estos motores ahora se han rediseñado para que cuesten la mitad y sean necesarias menos piezas. SpaceX explicó que, en estos momentos, son capaces de fabricar entre cinco y seis a la semana; pero el próximo mes su capacidad de fabricar aumentaría hasta siete de estos motores. Se nota que están poniendo toda la maquinaria en marcha para conseguir que la Starship vuele cuanto antes.

Toda esta información la ha dado el propio Elon Musk en la conferencia de prensa. Esta se realizó en las instalaciones de Boca Chica en Texas (Estados Unidos). De hecho, desde el mismo lugar del que SpaceX quiere lanzar el Starship. La base de la que saldrán las naves ya tiene hasta nombre: Starbase.

El futuro de la Starship

El objetivo de Elon Musk es que la Starship de SpaceX lleve en el futuro personas o carga hasta Marte. En el futuro podríamos ver hasta 100 personas dentro de la nave, ya que esta es su capacidad. Pero también se podrá usar para llevar una carga útil hasta la órbita baja.

La Starship de SpaceX tiene programado un vuelo alrededor de la Luna con el multimillonario japonés Yusaku Maezawa para 2023

Pero antes de Marte SpaceX y el multimillonario japonés Yusaku Maezawa harán un vuelo alrededor de la Luna. Este paseo de Starship está planificado, aunque puede retrasarse, para 2023. Por otra parte, la NASA también tiene un contrato con la empresa de Elon Musk para ir a la Luna próximamente.

Elon Musk quiere ir a Marte con la Starship

Colonizar Marte es el sueño de muchos personas. Elon Musk opina que es necesario expandir la vida más allá de la Tierra. Aunque todavía no ha puesto una fecha exacta para viajar con Starship al planeta rojo; está entre sus planes hacerlo. Ya se verá si se establecerá una colonia en el futuro; pero de entrada sí que es una de las empresas aeroespaciales candidatas para llevar astronautas a Marte. Todavía no hay una competición formal para ello, pero las misiones Artemisa a la Luna son la antesala de lo que vendrá. Y en esa carrera, SpaceX ya está ganando. Por lo que no sería raro que, para ir al planeta vecino, las agencias espaciales también requirieran los servicios de Musk.

"Es esencial que nos convirtamos en una especie multiplanetaria" Elon Musk, fundador de SpaceX

"Para ser franco, la civilización parece un poco frágil", ha comentado en la conferencia. "¿Cuál es el sentido profundo de esto? ¿Por qué no hacer que la vida sea multiplanetaria? Creo que es algo increíblemente importante para el futuro de la vida misma". "Siempre existe la posibilidad de que algo vaya mal en la Tierra. Soy optimista por naturaleza, así que creo que la probabilidad de que eso ocurra es baja; pero no nula", añadió. "Al final el sol se expandirá y destruirá toda la vida. Así que es muy importante, esencial, que nos convirtamos en una especie multiplanetaria".

Aunque es cierto, tal y como reconoció el propio Musk, establecer una colonia en Marte no será nada fácil. Además, es posible que tardemos en verla o que no la veamos nunca; ya que hay científicos que piensan que el planeta rojo debería respetarse. Es un buen lugar para entender mucho sobre la creación y evolución de los planetas rocosos. Y del sistema solar. No obstante, el ser humano puede llegar a ser muy obstinado y, a día de hoy, las voces que más se escuchan son las que abogan por establecerse en Marte en las próximas décadas.