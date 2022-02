Durante el más reciente Nintendo Direct, los de Kioto anunciaron que Mario Kart 8 Deluxe, el título más exitoso en la historia de la Switch, recibirá un nuevo DLC. Ojo, no es un contenido descargable cualquiera, pues ofrecerá acceso a 48 pistas clásicas. Sí, leíste bien. No obstante, hay algunos puntos a considerar que para algunos no serán muy atractivos.

En primer lugar, el Booster Course Pass, como han nombrado al DLC de Mario Kart 8 Deluxe, estará disponible por 24,99 dólares. Sin embargo, si eres miembro del Expansion Pack de Nintendo Switch Online, no será necesario que abras la cartera nuevamente. Recordemos que la suscripción anual a dicho servicio —con la expansión incluida— está disponible por 39,99 euros en España y 1,189 pesos en México. La variante familiar cuesta 69,99 € y $1,899.

Por otra parte, debes saber que el lanzamiento de las pistas será gradual. El plan de Nintendo es lanzar seis oleadas con 8 pistas cada una; la primera llegará el próximo 18 de marzo y última a finales de 2023. Así pues, por los próximos dos años tendrás "nuevo" contenido para disfrutar en Mario Kart 8 Deluxe.

Como se mencionó anteriormente, son 48 pistas las que se añadirán a Mario Kart 8 Deluxe. Eso sí, todos los circuitos pertenecen a entregas anteriores de la franquicia: Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7 e incluso Mario Kart Tour, que vio la luz en iOS y Android durante 2019. Por supuesto, todas tendrán un tratamiento visual a la altura del juego actual.

El anuncio de Nintendo, ciertamente, nos ha tomado por sorpresa a muchos. ¿La razón? Hace algunas semanas surgió el rumor de que la compañía ya se encontraba trabajando en Mario Kart 9. No obstante, al final se trató de un DLC para Mario Kart 8 Deluxe. Uno muy grande, claro está.

Quizá algunos se pregunten por qué un juego que vio la luz en 2017 —la versión original nació en la Wii U en 2014— recibirá un contenido descargable tanto tiempo después. La respuesta la podemos encontrar en el último reporte fiscal de Nintendo, donde informaron que Mario Kart 8 Deluxe ya ha vendido 43,35 millones de copias. Es decir, existe un mercado potencial inmenso.