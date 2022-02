Google mantiene viva su cruzada para reemplazar las cookies de terceros en Chrome, y ha logrado superar un obstáculo importante en el Reino Unido. La compañía californiana recibió la aprobación de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) para trabajar sobre Privacy Sandbox, la iniciativa que busca crear nuevas tecnologías para el mercado publicitario en línea sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Pero esto no significa que Google ya tenga el ok de los reguladores para implementar activamente el reemplazo a las cookies de terceros en Chrome. Lo que ha hecho la CMA es aceptar los compromisos asumidos por los de Mountain View sobre cómo desarrollarán los próximos estándares sin afectar la competencia ni obtener una ventaja desleal.

Los compromisos que hemos obtenido de Google promoverán la competencia, ayudarán a proteger la capacidad de los editores en línea para recaudar dinero a través de la publicidad y salvaguardarán la privacidad de los usuarios. Si bien este es un paso importante, no nos hacemos ilusiones de que nuestro trabajo está hecho. Ahora pasamos a una nueva fase en la que seguiremos de cerca a Google mientras continúa desarrollando estas propuestas. Andrea Coscelli, director ejecutivo de la Autoridad de Competencia y mercados del Reino Unido

Así que lo que la CMA ha aprobado es la forma en la que Google ha prometido trabajar, y no un desarrollo en particular para Chrome. Parece un paso todavía muy temprano para la compañía, pero es evidente que no quieren repetir la polémica de cuando se anunció la "muerte" de las cookies de terceros y su reemplazo con FloC.

Entre los compromisos asumidos por Google para su Privacy Sandbox se destaca el involucramiento activo de la CMA y la Oficina del Comisario de Información; esto abarca tanto el desarrollo como las pruebas a realizar sobre las tecnologías en cuestión. Y la empresa no podrá compartir los datos recabados con otras áreas del mismo negocio para evitar una ventaja injusta.

Además, Google no eliminará las cookies de terceros en Chrome hasta que los reguladores del Reino Unido no den el visto bueno a su reemplazo. Y aún si recibiese aprobación, los de Mountain View deberán esperar un mínimo de 60 días para implementarlo; así, las autoridades buscarán resolver cualquier tipo de preocupación relacionada a la competencia que pueda seguir presente.

Después del fiasco de FloC, Google quiere quitar las cookies de terceros en Chrome con Topics

Cookies vs. Topics | Imagen: Google

Google anunció su plan para quitar las cookies de terceros en Chrome en 2020. Sin embargo, la experiencia estuvo lejos de ser positiva. FloC, la tecnología que las reemplazaría, generó un fuerte rechazo en otras compañías, así como mucha confusión entre el público.

El impacto sobre la privacidad de los usuarios, debido a que el análisis de patrones de comportamiento al navegar por la web permitía micro segmentar a las personas hasta de un modo individual, fue el principal motivo de repudio hacia esta tecnología.

Google tomó nota y cambió el enfoque con la presentación de Topics, una nueva API para Chrome. La misma propone utilizar las últimas tres semanas del historial de navegación del público para crear un ranking de intereses; así, esta herramienta elegirá tres temas al azar de ese listado y los usará para mostrar anuncios. Los de Mountain View aseguran que es un método más transparente y privado que FloC para ya no depender de cookies de terceros.

Un punto importante a remarcar es que los compromisos aprobados por la CMA británica son legalmente vinculantes. Además, si los reguladores del Reino Unido le dan el visto bueno a los nuevos estándares de Privacy Sandbox, Google los implementará a nivel global.

"Creemos que estos compromisos garantizarán que la competencia continúe prosperando, al tiempo que brindarán flexibilidad en el diseño de las API de Privacy Sandbox de una manera que mejorará la privacidad de las personas en línea", explicaron los de Mountain View.

Los compromisos aprobados por la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido tendrán una vigencia de seis años, contando desde este 11 de febrero; a menos que Google lance antes su nueva alternativa para las cookies de terceros en Chrome, por supuesto.