Lauren estudia enfermería y es muy activa en TikTok, donde cuenta cómo se prepara para ejercer y da consejos a otros usuarios. A esta joven de Sidney (Australia) le diagnosticaron una extraña enfermedad el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la tiktoker explica en un vídeo que si hubiera activado las notificaciones de su Apple Watch se habría dado cuenta de que algo le estaba pasando dos meses antes. Y es que ya sabemos que el dispositivo de Apple puede llegar a salvar vidas.

Lauren tiene un problema de tiroides muy raro: no es que no funcione bien, es que solo tiene la mitad de la tiroides. Esta rara enfermedad se conoce como hemiagenesia tiroidea y cuando se manifiesta produce síntomas como "fatiga, náuseas, mareos, aumento de peso y piel seca", cuenta en TikTok.

Evidentemente su problema ya ha salido a la luz. Pero la enfermera explica en su vídeo que si hubiera activado las notificaciones del Apple Watch se habría dado cuenta antes. Y es que su reloj inteligente había registrado un cambio "dramático" en su salud dos meses antes. "Esencialmente tenía todos estos signos y síntomas pero me habría dado cuenta de que algo estaba pasando si mi Apple Watch me hubiera alertado de los cambios", comenta. "En lugar de esperar a que mis síntomas se agravaran de verdad, podría haber ido al médico en octubre, cuando se produjo este dramático descenso en cuestión de días; y haberlo investigado entonces", indica.

Activar las notificaciones del Apple Watch

Lauren tiene hemiagenesia tiroidea: solo tiene la mitad de la tiroides. Y debido a esta extraña enfermedad padece fatiga, náuseas, mareos, aumento de peso y piel seca

Por eso ha instado en su cuenta de TikTok a que sus seguidores activen las notificaciones. Y es que aunque no es la panacea, puede ayudar. Ante ciertos parámetros, el Apple Watch está programado para avisar al portador de que algo va mal. Sin embargo, las notificaciones de este tipo se pueden quitar. Por desgracia eso significa que, como le pasó a Laure, podrías estar perdiéndote información importante.

"Si tienes un Apple Watch, tienes que asegurarte de que estas notificaciones están activadas ahora mismo porque yo no lo hice y me diagnosticaron una enfermedad de tiroides", comenta Lauren. Su vídeo de TikTok se ha vuelto viral y acumula ya más de 35.000 visualizaciones. "No me malinterpreten, el Apple Watch no es algo que deba seguirse como consejo médico, pero puede resultar útil como herramienta para indicarle que vaya a investigar más a fondo", añadió.

No obstante, no hay que obsesionarse tampoco con este tema. Ya que el cuerpo nos va a avisar de que algo está pasando. Tal y como le pasó a la enfermera, al final los síntomas de la enfermedad salieron a la luz. Este tipo de dispositivos puede ser muy positivo siempre que se utilice de buena forma y no nos obsesionemos pensando todo el tiempo que estamos enfermos.

Por suerte para Laure, su problema tiene solución. Una pastilla que tendrá que tomar de por vida para que su cerebro mande las señales adecuadas al resto del cuerpo. Pero ya no tendrá fatiga y debería perder todo el peso que ha cogido estos meses. Y eso demuestra que, aunque no tengas activas las notificaciones del Apple Watch, la medicina sigue funcionando.