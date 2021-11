Puede que algunos usuarios de Windows 11 estén experimentando problemas al abrir o usar aplicaciones integradas o funciones del sistema operativo. Si eres uno de ellos, hay buenas noticias para ti. Microsoft ha publicado una solución.

Los de Redmond señalan que este reciente problema de Windows 11 se debe a la caducidad de un certificado digital. Más precisamente a uno que expiró el pasado 31 de octubre y que es necesario para el funcionamiento de algunas partes del sistema.

En un documento de soporte, Microsoft señala cuáles son las aplicaciones y funciones de Windows 11 que pueden presentar fallos con la caducidad del certificado digital.

Herramienta de recorte.

Página de cuentas en la aplicación Configuración (solo en modo S).

Teclado táctil, escritura por voz y panel de emojis.

Interfaz de usuario del editor de métodos de entrada (IME UI).

Aplicación Primeros pasos y consejos.

¿Cómo resolver el problema del certificado expirado en Windows 11?

Poner fin los problemas relacionados al último certificado expirado es muy sencillo. Simplemente se debe instalar la actualización KB5006746 lanzada el pasado 21 de octubre para sistemas Windows 11.

Ve a Inicio > Configuración > Windows Update y haz clic en Buscar actualizaciones. Si cuentas con una licencia original de Windows 11, el sistema te mostrará las actualizaciones disponibles, entre ellas la mencionada anteriormente.

Al instalarla, Windows 11 recibirá un nuevo certificado que reemplazará el vencido. Por consecuencia, los usuarios afectados por la expiración del mismo recuperarán las funcionalidades perdidas.

¿Para qué sirven los certificados digitales de Windows?

Los certificados digitales son un medio de identificación necesario para realizar diferentes tipos de tareas que requieren Internet. En el caso de Windows 11, estos son utilizados por aplicaciones integradas y funciones del propio sistema operativo.

Si un sistema no puede proporcionar un certificado válido al la web o servicio en línea que lo solicita, no tiene forma de identificarse ante él. Como esto presenta riesgos de seguridad, no se puede completar la petición.

En Windows, los certificados digitales se renuevan con las actualizaciones. Debido a ello, para que el ordenador siga funcionando bien, es muy importante mantener su sistema operativo actualizado.