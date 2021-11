Como parte de las distintas ramificaciones del universo de Star Wars, The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett) ya tiene sus primeras imágenes. Este tráiler, presentado por Disney Plus y LucasFilm, cuenta la historia de unos de los personajes de segunda línea más importante dentro de la franquicia de La Guerra de Las Galaxias. A su vez, se trata de uno de los relatos que ha sufrido más variaciones en cuanto a producción.

Aunque The Book Of Boba Fett se presenta en la actualidad como una serie, en un principio se consideró la idea de hacer una película. Esta última intención fue descartada en 2018. Desde entonces y hasta el momento, tanto Disney Plus como LucasFilm han desarrollado varios proyectos relacionados de forma directa o no con el personaje. El más claro es The Mandalorian, estrenada en noviembre de 2019, en la que el personaje participa de forma activa.

La relación entre una producción es tal que The Book of Boba Fett se presenta como un spin-off de The Mandalorian. Durante el final de la segunda temporada de la última serie, se reveló una escena postcréditos en la que se hacía una presentación de The Book of Boba Fett. Debido a la forma de la presentación, hubo confusión en relación a si se trataba de una mutación de The Mandalorian o no. El encargado del proyecto, Jon Favreau, aclaró que se trataba de un relato independiente.

El tráiler de The Book Of Boba Fett

Entre aquella presentación en el capítulo final de la segunda temporada de The Mandalorian y el tráiler de The Book of Boba Fett ha pasado casi un año. El libro de Bobba Fett estará protagonizada por quien ya le diera vida al personaje en distintas ocasiones, Temuera Morrison. Como ya se asomó en la presentación inicial de la historia, Morrison estará acompañado por la actriz Ming-Na Wen. Ella interpretará a Fennec Shand, quien es reconocida como una mercenaria y asesina de élite que trabaja junto con Fett.​

A ellos se suman, desde la producción, Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy. En esencia, se trata del mismo equipo que viene trabajando desde The Mandalorian, algo que puede entenderse como una buena noticia en cuanto a continuidad de relato y tratamiento de la historia. Por lo general, dar continuidad a los equipos de trabajo conviene en pro de los detalles. Teniendo en cuenta el éxito de The Mandalorian, es lógico que las expectativas en relación con esta nueva producción comiencen a crecer.

Esta serie será estrenada a través de la plataforma de Disney Plus el 29 de diciembre de este año.