Puede que el nombre de Tom Holland sea uno de los más importantes durante el último trimestre de 2021. Debido a toda la expectativa generada en relación con Spider-Man: Sin camino a casa, el impacto que esa producción tendrá en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, y las recientes imágenes como Nathan Drake en Uncharted, su próximo papel protagonista. A esto se suma una de sus metas profesionales más ambiciosas: llegar a interpretar el rol de James Bond.

Sí, no es una exageración. Uno de sus compañeros de trabajo compartió el interés de Tom Holland por el papel de James Bond y el propio actor se ha relacionado con el personaje. La revelación no es menor, si se tiene en cuenta que esa franquicia está en busca de un nuevo actor. Daniel Craig, quien interpretó al personaje desde el año 2006 hasta este 2021, dejará el rol libre y Holland lo tiene entre ceja y ceja.

¿La posibilidad es real? El abanico de candidatos es amplio. Se trata de uno de los roles más importantes en la historia del cine. Por tanto, lo más probable es que esta no sea la primera ni la única filtración relacionado con James Bond y Tom Holland.

El interés de Tom Holland por el rol de James Bond se supo a través del actor Jacob Batalon. Dentro de las narrativas del Universo Cinematográfico de Marvel, Batalon interpreta a Ned Leeds, una suerte de mano derecha de Peter Parker. Durante una entrevista dada a GQ, el actor comentó que Holland “habla mucho sobre ser James Bond. Mucho, mucho”.

¿Qué dijo Tom Holland al respecto y en relación con su futuro? Lo siguiente:

"Tengo dos papeles que interpretaré en los próximos años que me entusiasman mucho. Pero todavía no puedo hablar sobre ellos. Quiero decir que, en última instancia, como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond. Entonces, ya sabes, solo estoy mostrando eso. Me veo bastante bien con un traje ".