A principios de octubre se estrenó The Many Saints of Newark, una película precuela de Los Soprano. El suceso, desde luego, no pasó desapercibido para el mundo del entretenimiento, pues involucra a una de las mejores series de todos los tiempos. Pese a que el largometraje tuvo una recepción mixta en la crítica, en HBO Max estarían dispuestos a continuar la historia de juventud de Tony Soprano, pero retomando el formato episódico.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, David Chase, creador de Los Soprano, reveló que HBO desea crear una nueva serie que continúe inmediatamente después de The Many Saints of Newark. Manteniéndose en la etapa de "formación" del protagonista, evidentemente. Ahora bien, ¿por qué la productora desea seguir esta narrativa cuando la película no tuvo éxito en taquilla? Según Chase, en HBO Max los números de audiencia fueron muy positivos.

Si Warner y HBO Max dan luz verde al proyecto, los acontecimientos de la serie serían un punto de conexión entre The Many Saints of Newark y Los Soprano. Sin embargo, es importante mencionar que la decisión final, de momento, no está tomada. "Bueno, a la película no le fue bien en los cines, pero rompió la máquina en el streaming, fue enorme. Así que ahora quieren que haga otra serie de Los Soprano, desde que termina la película hasta que comienza la serie", declaró Chase.

Pero más allá de atender sus intereses, la compañía también debe analizar la agenda de los actores. Un problema que podría cruzarse en su camino es que una buena parte del reparto tiene un calendario bastante ajustado. Por otro lado, no parece que David Chase tenga la intención de tomar el proyecto. El director dejó entrever su deseo de continuar explorando la historia de Los Soprano, pero apoyándose en otro largometraje.

Al menos por ahora, no existen las condiciones ideales para que HBO dé luz verde a una serie precuela de Los Soprano. A los fans de Tony Soprano les queda "conformarse" con la serie ya existente, que es excelente, o darle otra oportunidad a The Many Saints of Newark. Recuerda que ambas producciones se pueden disfrutar a través de HBO Max.