El reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City tiene un curioso compromiso. O mejor dicho, varios a cuestas. Por un lado, deberá enfrentar la alargada sombra de la rentable saga cinematográfica protagonizada por Milla Jovovich. Por otro, la desconfianza de los acérrimos fanáticos al conocido videojuego, sobre su fidelidad al material original. La franquicia dirigida por Paul W. S. Anderson fue criticada por ignorar y modificar a su antojo el complicado universo original. Una salvedad que alejó de la serie de films a buena parte de los fans.

No obstante, el regreso de la historia a la pantalla grande de la mano de Johannes Roberts, promete enderezar el entuerto. La producción, que llegará a las salas de cine este mes, es el proyecto más apegado al argumento del videojuego de todos los llevados a cabo. O al menos, esa es la promesa del director y del equipo de producción. Sin duda, se trata de un experimento curioso que probará la efectividad de la historia. En especial, en medio de la evidente evolución del género zombi y del survival horror en las últimas.

El juego Resident Evil, convertido en objeto de culto, no sólo fue uno de los pioneros de un tipo de horror muy específico. También, de una interacción completa entre la noción sobre el miedo y la amenaza, que rara vez podían verse en los videojuegos del pasado. Sus versiones cinematográficas, aunque intentaron reflejar el ambiente malsano del material original, no lograron hacerlo. Para su última entrega, la lucha por la supervivencia de Alice (Jovovich) se había convertido en una disparatada aventura. Resident Evil: Welcome to Raccoon City promete tomarse las cosas mucho más en serio.

Un recorrido por Raccoon City

Durante buena parte de las últimas décadas, el género zombi ha tenido un revival considerable. En especial, con experimentos afortunados como el universo televisivo de The Walking Dead o éxitos de taquilla al estilo World War Z de Marc Forster. También, han triunfado las diversas reinvenciones a la premisa del ataque zombi o la infección súbita. Películas como Melanie de Colm McCarthy y las series iZombie y Z Nation, demostraron el poder de la premisa en la cultura pop.

La saga Resident Evil, a pesar de su irregular trayectoria en pantalla, fue la abanderada de todo el fenómeno. Su historia acerca de un virus mortal capaz de crear monstruos hambrientos ha demostrado ser todo un éxito. Buena parte del triunfo del concepto es debido a la saga de Capcom, que comenzó su recorrido por el mundo de los videojuegos en 1996. Origen del término "Survival horror" y homenaje involuntario a clásicos del género de ciencia ficción como Alien, Resident Evil encontró un punto fresco que explotar.

Con su aire pseudocientífico y una primera versión sobre el enemigo corporativo, Resident Evil se convirtió en un éxito de inmediato entre los jugadores. Para 1997, la productora Constantin Film obtuvo los derechos para su adaptación. Finalmente, para comienzos del milenio y con Paul W. S. Anderson a la cabeza, el proyecto comenzó su trayecto a la pantalla grande.

Resident Evil y su singular trayecto en el cine

Pero para sorpresa de los fanáticos, la extensa, complicada y detallada trama, poco tenía que ver con la película que se estrenó en el 2002. El primer largometraje de Resident Evil tenía algunas líneas en común con el juego, pero apostada a un terror más inmediato. También incluía personajes fuera del canon conocido, sin otro motivo que su espectacularidad en pantalla. Con todo la película fue un éxito de taquilla. Con su recaudación de $103 millones de dólares, de inmediato tuvo la posibilidad de una secuela.

Lo que parecía un experimento, se convirtió en un recorrido por un universo propio, a menudo criticado por su confusa premisa e incongruencia general. A la secuela del 2004, le siguieron cinco películas más. Para su último capítulo en cines, la saga había recaudado la abultada suma de $1.230 millones de dólares. Pero a pesar de su éxito, su falta de apego al material original, convirtió a la franquicia con una combinación de ciencia ficción y excesos. Algo que contradecía lo que ocurría con la versión en el videojuegos, que a partir de 2017 volvió a sus orígenes terroríficos.

La disparidad entre el producto en pantalla y el que obsesiona a millones de jugadores del todo el mundo, planteó la posibilidad de un reboot. Uno que, además, pudiera englobar la idea del universo terrorífico que hizo popular al juego. De modo que Resident Evil: Welcome to Raccoon City es un regreso a los orígenes de la visión esencial de la historia. Y también, un inteligente recorrido por sus símbolos principales.

Una premisa fresca para Resident Evil

Según ha trascendido, la película mezcla el argumento de dos de los juegos originales. Eso incluye también los escenarios más populares de la saga, como la conocida Mansión Spencer, un hito dentro de Resident Evil 1 y su continuación. Además, Resident Evil: Welcome to Raccoon City apuesta directamente a lo terrorífico. Según explicó el director Johannes Roberts a Fandom, se trata de una historia de origen que relatará los aspectos más oscuros y tétricos del juego.

Para la ocasión, Roberts — que también escribe el guion junto con Greg Russo — incluyó a varios personajes tradicionales de la mitología del videojuego. Entre ellos se encuentran a Chris Redfield, interpretado por Robbie Amell. La última vez que el personaje fue incluido en la saga cinematográfica fue en la película Resident Evil 4: la resurrección, encarnado por Wentworth Miller. Pero en la versión 2021, el personaje tendrá una relación mucho más estrecha con el original.

También llega a la pantalla Claire Redfield en la piel de Kaya Scodelario. La hermana de Chris también tiene una nueva versión cinematográfica más apegada al conocido por los fanáticos. Otro nombre conocido es el de Jill Valentine, interpretada por Hannah John-Kamen. Para completar el cuadro protagonista, la producción incluyó a Leon S. Kennedy, encarnado por Avan Jogia.

Pero la consciente atención al detalle en Resident Evil: Welcome to Raccoon City no se limita a los personajes. Roberts, que según comentó a Fandom, trabajó de forma muy estrecha con Capcom, intenta plasmar la conocida y tétrica atmósfera de los juegos. Para el realizador, es de considerable importancia la fidelidad no sólo a la trama del juego, sino su aspecto visual. Pero en especial, su inclinación hacia lo tenebroso. “Esta es una película de terror, creada con amor al juego”, comentó al citado medio.