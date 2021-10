Sony Pictures ha liberado el primer tráiler de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, que marcará el regreso de la franquicia creada por Capcom a la pantalla grande. Tal y como indica su nombre, la narrativa nos trasladará a Raccoon City, una ciudad emblemática para los videojuegos porque fue allí donde comenzó a propagarse el virus creado por Umbrella. La situación, poco después, terminó convirtiéndose en un desastre histórico para toda la humanidad.

Por supuesto, en Resident Evil: Welcome to Raccoon City aparecerán personajes icónicos del survival horror. Entre ellos Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Claire Redfield, Albert Wesker y Lisa Trevor. Sin embargo, es importante señalar que no estamos ante una continuación de la películas protagonizadas por Milla Jovovich. Sony Pictures prefirió reiniciar el universo de películas, y qué mejor que regresando a la ciudad donde se originó todo.

"El que alguna vez fue un prospero hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un moribundo pueblo del medio oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad como un páramo desolado, con un gran mal amenazando bajo la superficie. Cuando ese mal es liberado, los habitantes se ven, para siempre, cambiados, y un pequeño grupo de sobrevivientes debe trabajar junto para descubrir la verdad detrás de Umbrella y lograr pasar la noche", menciona la sinopsis.

Pese a la expectación que siempre genera una producción basada en Resident Evil, lo cierto es que Resident Evil: Welcome to Raccoon City no ha estado exento de polémica. ¿La razón? No todos están contentos con la elección del reparto, pues consideran que los actores elegidos se alejan bastante del look de los personajes originales. Por supuesto, una adaptación live action siempre vendrá acompañada de controversia, y esta vez no fue la excepción.

Reparto y fecha de estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City

El largometraje tiene como director y guionista a Johannes Roberts, quien ha trabajado en largometrajes como Terror a 47 metros, Storage 24 y La legión de Lucifer, entre otras. Su reparto está conformado por Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Robbie Amell (Chris Redfield), Kaya Scodelario (Claire Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Janna John-Kamen (Jill Valentine), Neal McDonough (William Birkin) y Marina Mazepa (Lisa Trevor). El estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City está programado para el próximo 24 de noviembre.