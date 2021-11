Desde el 2005 hasta el 2014, Cómo conocí a vuestra madre (How I meet your mother) construyó un público de culto. Durante ese lapso de tiempo se estrenaron nueve temporadas de al menos 20 capítulos. Así se construyó un universo de historias, referencias y personajes que cautivó a propios y extraños. Siete años después de la emisión del último capítulo, Hulu compartió la primera imagen del spin-off de la serie, titulado Cómo conocí a vuestro padre (How I meet your father).

La imagen no llega ajena a opiniones y polémicas. Hay quien considera que Cómo conocí a vuestro padre está llegando más tarde de lo debido. Sin embargo, está pasando. De momento, se estima que la fórmula narrativa usada en esta oportunidad sea la misma que la usada en Cómo conocí a vuestra madre. El personaje de Sophie, interpretado por Hilary Duff, describe a su hijo cómo conoció a su padre.

Aunque el recurso pueda parecer repetitivo, también puede entenderse como una manera de compaginar las series en cuanto al tono. Más allá de posibles referencias dentro de las conversaciones o la escenografía, es válido que el concepto general de la producción conserve distintos vínculos con Cómo conocí a vuestra madre.

La imagen de 'Cómo conocí a vuestro padre'

Cómo conocí a vuestro padre tiene a buena parte de su elenco confirmado. Dentro de la producción estarán:

Hilary Duff

Francia Raisa

Suraj Sharma

Tien Tran

Chris Lowell

Tom Ainsley

Los responsables de Cómo conocí a vuestro padre son Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Su reto no es menor, teniendo en cuenta la influencia que tuvo la serie original en su momento. Se tratará de conectar con aquella producción y, a su vez, ofrecer un relato fresco a ojos actuales. ¿Será posible? No se descarta.



El elenco de Cómo conocí a vuestra madre estuvo conformado por Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan. De momento, Hulu no ha confirmado una fecha de estreno. Teniendo en cuenta el adelanto de la imagen, es probable que el estreno se produzca para el próximo año. Tampoco está confirmado cómo será la distribución en aquellos países que no cuentan con el servicio de Hulu.