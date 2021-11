Netflix ha compartido un nuevo tráiler de Stranger Things 4, que probablemente sea la serie más esperada de la plataforma actualmente. Si bien ya habíamos tenido la oportunidad de ver algunas escenas de la cuarta temporada previamente, esta vez el avance se enfoca 100% en un lugar nunca antes visitado por la franquicia: California. Así pues, es un hecho que la pandilla volverá a llevar su aventura más allá de Hawkins.

¿Por qué California? Eleven, una de las principales protagonistas de la serie, ha migrado al mencionado estado junto a Will Byers y su familia. Los susodichos han decidido dejar Indiana tras los complicados hechos que tuvieron lugar durante la temporada 3. En el adelanto podemos ver a la susodicha escribir una carta a Mike, contándole cómo es su nueva vida y anticipando su regreso a Hawkins para disfrutar el verano.

El problema, claro, es que el peligro no ha desaparecido por completo de Hawkins. A una rápida secuencia se imágenes, vemos explosiones, persecuciones, militares y a los protagonistas inmersos en otro lío. Será interesante ver cómo Stranger Things 4 conecta con el final de la temporada anterior, ya que Hopper apareció sorpresivamente en Rusia. ¿Podrá volver al país norteamericano?

Lo que sí es seguro es que Stranger Things 4, por el momento, luce bastante prometedora. Shawn Levy, productor de la serie, anticipó que la cuarta temporada es la más épica y ambiciosa de todas. Eso sí, lograr entregar una producción así de grande no fue fácil en tiempos de pandemia. De hecho, el rodaje se retrasó debido a la COVID-19.

Levy reconoce que Stranger Things 4 se ha hecho esperar demasiado tiempo. No obstante, lo anterior no solo fue provocado por la situación sanitaria, sino también por la complejidad de los nuevos episodios. "Antes de que existiera la COVID y la pandemia, la temporada 4 se creó para ser, por mucho, la temporada más ambiciosa, cinematográfica, extensa y épica que jamás hayamos hecho. No solo un poco, sino mucho", expresó.

¿Cuándo se estrenará? Esa es la gran pregunta que continúa en el aire. Tras este tráiler, algunos han especulado que aprovecharán la ambientación para lanzarla durante la primavera de 2022. Sin embargo, Netflix no se ha pronunciado al respecto.