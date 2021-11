TikTok, la app desarrollada por ByteDance, se ha convertido en la red social que todas las compañías quieren imitar. Su éxito ha hecho que Instragram decidiera cambiar el rumbo de su aplicación para enfocarla al contenido reproducible. Ahora, parece que Netflix seguirá los mismos pasos. Bloomberg ha adelantado que el servicio de series y películas en streaming está incluyendo vídeos de corta duración con el objetivo de "atraer al público más joven".

Este contenido, según el citado medio, aparecerán en la sección 'kids' de Netflix, y tendrá unos minutos de duración. A diferencia de TikTok, que muestra vídeos en posición vertical, los llamados "Clips para niños" de Netflix estarán grabados en formato horizontal, como el resto de series, películas o documentales visibles en la plataforma. Al parecer, la compañía de streamiung tiene la intención de actualizar diariamente la función con nuevos vídeos, pero restringiría el uso a 10 o 20 cintas. Por lo tanto, una vez el usuario haya visualizado ese número de clips, la app dejará de mostrarlos.

Netflix no ha tardado en confirmar esta nueva y curiosa característica que pretende rivalizar a TikTok. Comenzará a implementarse de forma progresiva en dispositivos iOS en Estados Unidos, así como en algunos países de habla hispana. El contenido, por lo tanto, podrá verse en diferentes idiomas. Si bien Netflix no tiene nada que ver con TikTok, es una forma útil de ganar más usuarios. Las diferencias frente a la app de ByteDance, eso sí, son palpables, dado a que los vídeos son originales. Es decir, los usuarios no podrán publicar sus propios clips.

Netflix se una a Instagram y YouTube

La plataforma de streaming, recordemos, también copió una de las funciones estrellas de Instagram, mostrando adelantos de su contenido en formato vertical como si de 'Stories' se tratasen. Mientras tanto, apps como YouTube o Instagram continúan añadiendo características con el objetivo de plantar cara a la aplicación china de vídeos. En algunos casos, con poco éxito.

TikTok sigue siendo una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, pese al intento de Instagram con los Reels, que también ofrece la posibilidad de añadir música, stickers o diferentes animaciones. Shorts, la función de YouTube, puede resultar más intuitiva, dado a que todos aquellos vídeos en formato vertical pasan a ser parte de esta función, integrándose además con el resto de contenido.