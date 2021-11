Disney+ ha cumplido recientemente un año de su desembarco en México. El servicio de streaming es un éxito mundial, y lo cierto es que desde su llegada a nivel mundial, el catálogo ha crecido a pasos agigantados. Las nuevas series de Marvel han sido un motor para el servicio, con un aluvión de nuevos estrenos el último año que han elevado a Disney+ como uno de los servicios más interesantes del mercado.

Ahora y gracias a JustWatch, tenemos más datos de cómo ha sido el desempeño de los contenidos que han ido llegando a la plataforma en este primer año de Disney+ en México y en otros países en Latinoamérica. Las series y películas más vistas no son ninguna sorpresa, pero si un dato curioso para saber qué te falta por ver para ponerte al día de lo más exitoso en Disney+.

Si bien Disney+ llegó un año más tarde a México y Latinoamérica, desde su lanzamiento todos los contenidos originales de Disney se han estrenado a vez en todas las regiones, por lo que a día de hoy el catálogo de series y películas de Marvel y otras franquicias de Disney+ es el mismo, lo que da una buena imagen de qué es lo más visto, o al menos, lo que más interés suscita entre la audiencia.

Lo más visto en Disney+ en México durante su primer año

Como no podía ser de otra forma, cinco series del Universo Cinematográfico de Marvel conforman el top 10 en México, con WandaVision, Loki, What If …, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.y The Falcon and the Winter Soldier en los primeros puesto Además, en cuanto a animación, Gravity Falls, Los Simpson, Que pasaría si…? y Star Wars: The Clone Wars fueron los programas animados más populares.

En cuanto a las películas, pocas sorpresas también. Marvel es sin duda un punto importante dentro de Disney+ en México, pero ha sido Pixar la que sin duda se ha llevado a palma en cuanto al número de películas en el top más visto durante el primero año. Y como no podía ser de otra forma, Luca, el gran estreno de Pixar, ha sido lo más visto, por un margen bastante amplio: