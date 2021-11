Twitch no necesita presentaciones. Se ha convertido en una de las plataformas de vídeo más populares gracias a sus retransmisiones en directo de partidas de videojuegos, películas y series comentadas por los propios streamers, charlas entre amigos e incluso algún que otro evento deportivo retransmitido en directo. En definitiva, los directos de Twitch son su razón de ser. Pero eso no quita que puedas ver clips o vídeos bajo demanda si te has perdido algún directo.

Todos los canales de Twitch ofrecen directos. Y algunos, además, añaden clips con vídeos cortos que formaron parte de ese directo o, directamente, ofrecen una grabación de la retransmisión en directo para que lea veas cuando quieras si te la perdiste en su momento. Una combinación que recuerda bastante a cómo consumimos televisión en la actualidad.

Si eres streamer y tienes tu propio canal de Twitch, a continuación te explicamos cómo puedes descargar tus directos de Twitch, guardarlos en Twitch y/o en YouTube y así dar más visibilidad a tus directos, disponibles durante todo el día aunque no estés retransmitiendo.

Activar el guardado y publicación de directos

Por defecto, cuando haces un directo en Twitch, este desaparece cuando finalizas la emisión. Pero si quieres puedes activar la opción para almacenar las retransmisiones y así mostrarlas a tus visitantes o seguidores fuera del horario de emisión. Encontrarás esta opción en Configuración de la transmisión, que está en tu panel de control de creador o Creator Dashboard en inglés, en la pestaña Configuración > Transmisión (en inglés, Settings > Stream). En el apartado VOD Settings, o “Configuración de los VoD”, deberás activar la opción Store past broadcasts o “Guardar emisiones anteriores”.

Como indica el propio menú de Twitch, esos directos de Twitch almacenados en tu cuenta estarán disponibles durante 14 días. Si eres socio de Twitch o miembro de Amazon Prime, el almacenamiento estará disponible durante 60 días. Y si si quieres que tus directos o retransmisiones permanezcan para siempre, es mejor que los subas o destaques en tu canal.

Una vez activada esta opción, también se activará “Publicar siempre VoD”, es decir, que los directos se publicarán automáticamente cuando finalice el directo.

Organizar tus vídeos bajo demanda de Twitch

Es posible que quieras gestionar los vídeos publicados en tu canal para destacar algunos, ocultar otros, etc. Para hacer esto tendrás que acudir a Contenido > Estudio de vídeo dentro de tu Panel de control del creador. Entre otras cosas, es posible ocular a la vista los vídeos, eliminarlos, destacarlos, cambiar su orden de aparición, etc.

Otra opción muy práctica es la de subir tus propios vídeos de Twitch. Para ello deberás pulsar en el botón Upload o Subir. Para poder subir vídeos tendrás que ser socio o afiliado de Twitch. En caso contrario, no verás el botón correspondiente.

Editar, exportar y descargar tus directos de Twitch

Seguimos en el Panel de control del creador. Más concretamente en Contenido > Estudio de vídeo. Si haces clic en el menú desplegable de los vídeos que hayas publicado o vídeos bajo demanda, verás varias opciones como las que hemos mencionado antes: destacar el vídeo, verlo, ocultarlo a la vista, eliminarlo…

Las que nos interesan son las de Editar, exportar y descargar. La primera te permite cambiar el título, descripción categoría, etiquetas, imagen de vista previa… Hay que dedicarle tiempo a estos elementos para que tus vídeos sean más fáciles de encontrar en el buscador de Twitch. La descarga no necesita explicación. Muy útil para guardar el vídeo de tu directo en tu ordenador o dispositivo móvil. Así podrás editarlo con otra aplicación o subirlo a YouTube, por ejemplo.

Sin embargo, si quieres publicar tus directos de Twitch en YouTube, la mejor opción es Exportar. Así podrás conectar tus cuentas de Twitch y YouTube. La publicación de los vídeos se hará automáticamente cuando elijas esta opción en cada vídeo de manera individual.