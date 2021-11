Rockstar Games lanzará este miércoles 11 de noviembre GTA The Trilogy - The Definitive Edition. Se trata de una colección remasterizada de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Pero, a tan solo unas horas de que estos lleguen a las tiendas digitales, han aparecido en línea una serie de gameplays de estos títulos.

Las imágenes del juego filtradas son una buena forma de echar un vistazo a los juegos. Si bien se trata de juegos clásicos que casi todo el mundo conoce, Rockstar Games promete mejoras en todos los niveles, como una nueva iluminación, retoques en el entorno, texturas de alta resolución y características modernas como Logros en Xbox y Trofeos en PlayStation.

Sin embargo, la compañía desarrolladora no compartió oficialmente ningún material de su trabajo de remasterización. En su lugar publicó un avance centrado principalmente en escenas de los tres juegos. Por consecuencia, la expectación sobre cómo será realmente GTA The Trilogy no hizo más que crecer.

'GTA The Trilogy' llegará esta semana

Los gameplays filtrados de GTA The Trilogy - The Definitive Edition nos permiten sumergimos por primera vez en esta experiencia de juego remasterizada. Una de las características más notables es el buen trabajo realizado en gráficos.

Además, los gameplays revelan cómo lucen algunas de las características heredadas del exitoso GTA V. Unas de ellas es la rueda de la selección de armas y el sistema de puntería. Otras son las estaciones de radio actualizadas. Esto debería garantizar una mejor experiencia de juego en general.

GTA The Trilogy - The Definitive Edition llegará las tiendas digitales el próximo 11 de noviembre. Más tarde, el 6 de diciembre, estarán disponibles las copias físicas. Se podrá jugar en PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S.

La colección se puede reservar en la página oficial de Rockstar Games. En España su costo será de 59,99 euros. En México 1.299 pesos. Y en Argentina 5.642 pesos. Quienes reserven GTA The Trilogy antes del 5 de enero de 2022 recibirán un descuento en el precio de compra.