Tras las múltiples filtraciones ocurridas durante la presente semana, Rockstar Games no tuvo otra opción más que confirmar lo que ya era un secreto a voces: GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas volverán en una colección remasterizada. Su nombre es GTA The Trilogy - The Definitive Edition y llegará este mismo año a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Sin embargo, también estará disponible en iOS y Android durante la primera mitad de 2022.

El anuncio, realizado a través de Game Informer, es bastante escaso en cuanto a detalles se refiere. Parece que Rockstar se vio sorprendido por las filtraciones y optó por adelantar sus planes. De acuerdo al aclamado estudio, GTA The Trilogy incluirá mejoras gráficas y de gameplay en los tres juegos. Sin embargo, por el momento no especificaron qué tipo de saltos visuales podemos esperar.

En desarrollo...