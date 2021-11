Tatooine es un planeta que orbita a dos soles en Star Wars, A este tipo de cuerpos se les llama planetas circumbinarios. Ahora, gracias a una nueva técnica de detección se pueden encontrar este tipo de exoplanetas mucho más rápido. Así lo han explicado los autores de la investigación en un nuevo estudio publicado en la revista The Astronomical Journal. Pero ¿cómo es posible?

Nos gusta encontrar planetas. Por si encontramos vida en el universo, sí; pero también para entender cómo se han formado los planetas, los sistemas solares o las galaxias. La búsqueda de conocimiento es intrínseca al ser humano, nos gusta saber. Por eso también nos gusta encontrar nuevas metodologías para investigar. De ahí que este nuevo método para detectar exoplanetas como Tatooine sea importante validarlo, que es lo que ha hecho este grupo de científico. Ahora, contamos con una nueva técnica que nos permitirá encontrar planetas circumbinarios de una manera más rápida.

"Detectar planetas circumbinarios es mucho más complicado que detectar planetas orbitando estrellas individuales", explica en un comunicado de prensa Nader Haghighipour, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias (PSI) de Arizona. "La técnica más prometedora para detectar planetas circumbinarios es la fotometría de tránsito, que mide las gotas de luz estelar provocadas por aquellos planetas cuyas órbitas están orientadas en el espacio de manera que pasan periódicamente entre sus estrellas y el telescopio. En esta técnica, las medidas de la disminución en la intensidad de la luz de una estrella se utilizan para inferir la existencia de un planeta".

Así se detectan los exoplanetas

La fotometría de tránsito se suele utilizar para detectar exoplanetas; pero encontrar planetas circumbinarios con TESS era, hasta ahora, muy difícil

De forma más sencilla, la fotometría de tránsito, técnica que utilizan misiones como TESS de la NASA, lo que se hace es buscar exoplanetas observando una estrella. Si un planeta (o varios) pasan delante de la estrella; la cantidad de luz que nos llega es menor de lo normal. Es decir, si observamos durante un tiempo una estrella o un sistema binario de estrellas, podemos saber si a su alrededor orbitan planetas.

No obstante, el investigador explica que esto es más complicado cuando hay varias estrellas en juego. Esto se debe a que el exoplaneta tiene que pasar delante de los dos astros varias veces y eso puede llevar bastante tiempo.

"Para determinar la órbita del planeta, precisamente, se requieren al menos tres eventos de tránsito. Esto se vuelve complicado cuando un planeta orbita alrededor de un sistema de estrellas dobles porque los tránsitos no ocurrirán con el mismo intervalo sobre la misma estrella. El planeta puede transitar por una estrella y luego transitar por la otra antes de transitar nuevamente por la primera estrella, y así sucesivamente".

La misiónTESS solo observa una parte del cielo durante 27 días y es muy posible que no vuelva a mirar en la misma zona

Esto es un problema porque se necesitan hasta tres tránsitos para poder comprobar bien qué está orbitando alrededor de una estrella. Eso significa que los sistemas de estrellas binarios se llevan mucho del tiempo de investigación. Con la misión Kepler esto no fue un problema; pero parece que sí lo es para TESS, la misión lanzada en 2018 para buscar exoplanetas. Esta sonda solo observa una parte del cielo durante 27 días y es muy posible que no vuelva a mirar ahí. Pero lo más importante es que con tan solo ese tiempo es prácticamente imposible detectar tres tránsitos de planetas circumbinarios.

Por tanto, encontrar planetas como Tatooine requiere mucho tiempo. Y la misión TESS no parece que pueda ayudar a los investigadores que buscan planetas circumbinarios, ¿o quizás sí?

Nueva técnica para detectar planetas

La fotometría de tránsito es lo que se hacía hasta ahora. En 2020, el equipo de Haghighipour publicó en la misma revista que con tan solo dos tránsitos, uno de cada estrella, se podrían detectar exoplanetas orbitando estrellas binarias. Ahora, han detectado el primer planeta con este nuevo método utilizando a la misión TESS de la NASA.

El exoplaneta detectado tiene el radio de Júpiter, es varias veces más masivo que este, tarda menos de un año terrestre en orbitar sus dos estrellas y es caliente. No hemos visto nada parecido en nuestro sistema solar

No, no es el mismísimo Tatooine de Star Wars. O al menos no lo parece por lo que ya sabemos de él. El exoplaneta encontrado tiene el radio de Júpiter, aunque es varias veces más masivo que este. Además, orbita sus dos estrellas en menos de un año terrestre. Es un mundo caliente y no hemos visto nada parecido en nuestro sistema solar.

"Nuestro grupo pudo demostrar que a pesar de su corta ventana de observación, todavía es posible usar TESS para detectar planetas circumbinarios. El nuevo planeta es la prueba de la validez, aplicabilidad y éxito de nuestra técnica inventada. Este descubrimiento demuestra que nuestra nueva técnica funciona y podrá encontrar muchos más planetas", concluye Haghighipour.



En definitiva, todo apunta a que la nueva manera de detectar planetas similares a Tatooine con TESS es efectiva. No obstante, estos investigadores tendrán que seguir probando que sirve. Pero siguen siendo buenas noticias; ya que de esta manera seguiremos encontrando exoplanetas y estudiando el universo. Quizás algún día podamos dar respuestas a preguntas que hoy en día todavía nos hacemos sobre la formación de los sistemas solares. O, por qué no, encontrar vida en el universo.