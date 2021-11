Al menos en lo que se refiere a la crítica de la prensa especializada, Eternals no está teniendo la recepción que Marvel y Disney esperaban. Durante el pasado fin de semana, de hecho, se convirtió en la película peor valorada en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, que no es una situación menor. Todo este panorama negativo que rodea al largometraje nos hace preguntarnos: ¿habrá secuela?

En el pasado, cuando los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel han tenido éxito en su primer filme, es común ver una continuación de su historia en años posteriores. Sin embargo, en Marvel aún no lo tienen muy claro con Eternals. En una entrevista con The Toronto Sun, Nate Moore, productor de la película, dejó entrever que producir la secuela no es necesariamente una situación obligatoria.

"No es algo que sea imprescindible [refiriéndose a la secuela de Eternals]. Obviamente, tenemos ideas de hacia dónde podríamos ir, pero no existe una regla estricta y rápida por la que tengamos que tener tres [películas] y esta es la primera", afirmó Moore. Por supuesto, la última palabra la tendrá Marvel. Es posible que esta importante decisión dependa más del desempeño en la taquilla internacional que de la opinión de la audiencia.

El productor continuó su intervención haciendo énfasis en que, si bien pudieron hacer realidad sus ideas en Eternals, hay algunas más que podrían tratarse en futuras entregas. "Sentimos que había suficiente historia como para que pudiera ser un universo contenido. Definitivamente tenemos ideas de cómo las cosas se podrían cruzar más adelante. Pero en esta película, con 10 personajes y Dane Whitman, los Celestiales y los Deviants, teníamos suficiente con qué jugar", declaró.

A pesar de todo, Eternals quiere triunfar en la taquilla

Eternals se estrenará de manera exclusiva en los cines el 4 de noviembre. Será a partir de ese día cuando podremos evaluar su desempeño económico entre una audiencia que la espera con muchas ganas a pesar de las críticas negativas. El reparto está conformado por Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phatos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Dong-seok Ma (Gilgamesh), Angelina Jolie (Thena), Barry Keoghan (Druig), Gemma Chan (Sersi) y Kit Harington (Black Knight).