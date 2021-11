El Magic Keyboard con Touch ID que llegó con el iMac de 24 se puede adquirir por separado a través de la web de Apple. Este teclado también es compatible con los MacBook Air y MacBook Pro con chip M1, así como los nuevos MacBook Pro con procesadores M1 Pro o M1 Max, y puede ser una opción interesante para evitar introducir la contraseña manualmente cuando el portátil está conectado a un monitor externo. El escáner de huellas dactilares en estos equipos, sin embargo, tiene una importante limitación.

Según ha podido conocer 9To5Mac, el Touch ID del teclado externo no puede utilizarse para realizar pagos con Apple Pay, pese a que sí funciona en el iMac de 24 pulgadas (donde el teclado viene incluido) y en el Mac mini con chip M1. La imposibilidad de utilizar Touch ID para realizar transacciones con la plataforma de pagos de Apple solo sucede cuando la cubierta del MacBook Pro o MacBook Air está bajada.

Pero, ¿tiene sentido que un teclado oficial y completamente compatible tenga estas limitaciones? El Touch ID del Magic Keyboard tiene una función muy sencilla: reenviar la lectura de la huella dactilar al Mac para que esta sea reconocida. Para ello, hace uso de Secure Enclave, un sistema de seguridad propinó que Apple integra en sus dispositivos.

El problema con Touch ID en el Magic Keyboard no parece ser un fallo

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el escáner de huellas sí puede desbloquear un Mac con la tapa cerrada, no tiene mucho sentido que se limite Touch ID en Apple Pay al usar un Magic Keyboard. No obstante, el citado portal sugiere que podría tratarse de una limitación que cumple con el estándar de seguridad para pagos biométricos. Es decir, no se trata de un error, sino de una limitación de seguridad. Algo que la compañía de Cupertino, en principio, no puede cambiar. Macworld, de hecho menciona varios ajustes que también inactivas el uso de Apple Pay.

Sin embargo, sigue sin tener sentido no poder utilizar Apple Pay con el teclado externo de Apple. ¿Por qué sí puede utilizarse con la cubierta del Mac abierta? Por otro lado, el Apple Watch también puede autorizar compras en el Mac, ¿y no puede hacerlo el Touch ID del Magic Keyboard? El sistema, además, no solo limita el uso de Apple Pay, sino que también elimina todas las tarjetas enlazadas previamente en el servicio de Apple. Todo ello, sin previo aviso. El usuario, por lo tanto, debe volver a dar de alta su tarjeta de Apple Pay para utilizarla en el Mac.